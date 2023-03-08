سكان بالبليدة يقطعون الطريق العام

أقدم اليوم، سكان بحي بن دالي علي الشعبي ، بتخوم مدينة الأربعاء ، على شل الطريق العام ، احتجاجا على توقف و عدم استكمال أشغال التهيئة ، و تعبيد الطرقات ، و التي تحولت الى ما يشبه الحقول الترابية ، عانى و لا يزال السكان و التلاميذ بالخصوص ، من السير وسط الحفر و الاوحال ، خلال التساقط ، و هم يطالبون بمواصلة الاشغال ، لإنقاذهم و أطفالهم المتمدرسين ، من الطريق و الأرصفة غير المهيأة ، و التشديد أيضا في خضم غضبهم و احتجاجهم ، على انجاز بالوعات تصريف المياه ، لتفادي جريان المياه ، وسط تلك الطرقات ، و حتى لا يتكرر معهم مسلسل تآكل و تدهور الطريق مجددا ، خاصة و أنهم التمسوا بأن حيهم بات شبه منسي و مهمش ، رغم الكثافة السكانية التي يشهدها كل سنة ، و لموقعه الهام بالنسبة لعاصمة البلدية ، و أحياء أخرى بالجوار .

تجدر الإشارة الى الاربعاء عرفت بحر الأسبوع، حركية غير عادية ، استدعت انتشارا لعناصر الأمن ، خوفا من وقوع أي ردة فعل، من مجموع المقصين من قائمة السكن لحصة 267 وحدة ، المفرج عنها منذ 03 أيام ، و التي أثارت غضب مقصين ، دفعت بهم الى المطالبة بمراجعة و إلغاء القائمة ، لأنهم يعتقدون أن لجنة السكن حرمتهم حقا و لم تكن بالشفافية و النزاهة ، التي يفترض أن تكون .