وفاة الصحفي الجزائري عمار واعلي

توفي اليوم الصحفي و الكاتب عمار واعلي بعد صراع طويل مع المرض بفرنسا، و لقد اشتغل الفقيد منذ بداية الثمانينيات في جريدة " الجزائر الأحداث- ألجيري اكتياليتي " ، ثم انتقل لجريدة " المسار المغاربي" قبل أن يلتحق في جوان 1991 بمكتب وكالة الأنباء الفرنسية و قام بتغطية أحداث العشرية السوداء لمدة عشر سنوات كاملة في الجزائر، رافضا مغادرة الجزائر رغم تهديده بالموت سنة 1993. تنقل الراحل نحو مقر وكالة الأنباء الفرنسية بفرنسا وتكفل بتغطية الحروب والصراعات في منطقة المشرق العربي والعراق سنة 2014, بالإضافة لروبروتاجات وتغطيات ميدانية في افريقيا. روى تحربة سنوات الإرهاب منذ احداث أكتوبر لغاية إجهاض الانتخابات التشريعية في كتاب بعنوان " الصاعقة: من صعود الفيس للانتخابات التشريعية الملغاة 1991" ، و تلتها رواية " ملعقة الجمرات". تأثره برحيل الفنان الجزائري حميد شريط" ايدير" دفعه لكتابة " ايدير الخالد" مع رفيقه الصحفي سعيد كاصد، دار النشر كوكو. كان اخر اصدار للراحل هو رواية حب " بالعسل والدم في باب الواد". كما اشتغل في أواخر أيامه على إصدار كتاب صور جميل حول الجبال رفقة المصور الفوتوغرافي فريد عاوناق قبل أن يداهمه المرض. تعاون الفقيد طيلة مساره الصحفي الثري الذي يمتد لأربعين سنة مع العديد من العناوين الصحفية الجزائرية والأجنبية.