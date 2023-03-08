"هناك توزيع للأدوار في المجتمع بين الرجل والمرأة أكثر منه تمييز"

لا يعتقد الباحث في علم الاجتماع نوري دريس، في حديثه مع "الخبر"، بوجود ظلم استثنائي تعاني منه المرأة في الجزائر، لأن المجتمع التقليدي الذي لا يزال مسيطرا، حسبه، قسم المهام بين الجنسين فحسب ولم يضطهد المرأة، وما يجري فقط هو توزيع للأدوار بين الجنسين وليس تمييزا.

هل لا تزال المرأة الجزائرية بعد ستين سنة من الاستقلال تشعر بالظلم الاجتماعي؟

على مستوي التشريعات، هنالك إصلاحات كبيرة أنجزت للمساواة بين الجنسين، رغم أن الجزائر في الأصل من بين البلدان القليلة التي لا تميز بينهما في الشغل مثلا ولا حتى في السياسة... أما في الواقع الاجتماعي فالأمر يتفاوت من مدينة إلى أخرى ومن منطقة لأخرى، لكني أفضل دائما الحديث عن اختلافات بين الجنسين في توزيع الأدوار والمهام بدل الحديث عن التمييز.

... بالطبع كلما كانت المرأة مندمجة أكثر في عالم الشغل كلما تحسنت مكانتها الاجتماعية، ومع ذلك لا أعتقد أن المرأة فعلا تشعر بظلم استثنائي... المجتمع التقليدي قسم المهام بين الجنسين فحسب ولم يضطهد المرأة... أما بمعايير الحركات النسوية فربما هنالك اضطهاد بل يستحيل أن يأتي يوم وتتوقف فيه الحركات النسوية عن القول بأن المرأة لم تعد مضطهدة...

كيف ينعكس خروج المرأة للعمل وتصديها لمسؤوليات كبيرة على المجتمع؟

ينعكس على مكانتها داخل الأسرة أولا والوظائف التي تؤديها... عمل المرأة ربما أكسبها استقلالية مادية وربما غير من مكانتها ووظيفتها داخل العائلة الكبيرة أو الأسرة الصغيرة، ولكن لا شك أنه زاد من مسؤولياتها ومن المشاق التي تواجهها...

هل تحول المرأة إلى طرف في ميزانية العائلة منحها القدرة على فرض نفسها أم لا تزال البنية التقليدية في العلاقة بين الجنسين هي السائدة؟

لا يمكن التعميم.. كل عائلة وكل أسرة تمثل حالة في ذاتها حسب كل منطقة وكل مدينة وحسب شخصية الزوجين... عمل الزوجة ليس بالضرورة محسنا لحالتها ومكانتها، وبقاؤها في المنزل ليس بالضرورة مؤشرا على اضطهاد أو على حڤرة أو على غياب دور...

نظريا عمل المرأة يغير من مكانتها ووظيفتها داخل العائلة، لكن ليس بالضرورة يرفع عنها الاضطهاد ... بل هنالك حالات استعباد واسترقاق حيث يأخذ الزوج كل الأجرة وهنالك حالات حيث أجرة الزوج تمنح للمرأة للتصرف هي فيها ...

تراجع تمثيل المرأة في البرلمان بعد التخلي عن نظام الكوطة.. هل هو بالضرورة مؤشر سلبي في رأيك حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية؟

بمعايير المنظمات النسوية هو سلبي .. ولكن بمعايير السياسة هو أمر طبيعي.. إنه العودة للطبيعة وللتطور الطبيعي للمجتمع... المجتمع الجزائري لا يزال بواجهة ذكورية ولذلك فشل قانون الكوطة السياسية الذي هو في الأصل فرض من الخارج على الكثير من البلدان العربية من بينها الجزائر...

في المجتمع الذكوري، تمتلك المرأة سلطة، وأحيانا تفوق سلطة الرجل لكن لا يجب أن تظهر هذه السلطة إلى العلن وفي الفضاء العام، وهذا هو سبب مقاومة الذكور لوصول المرأة إلى مناصب المسؤولية في المؤسسات... لكن ستكون مسألة وقت فحسب لأن الأمر لن يدوم طويلا و تفرض النساء تغيير قواعد اللعبة في المجتمع.

لماذا تبدو المنظمات النسوية بعيدة عن التأثير ومتمركزة فقط في المدن الكبرى؟

قلت أن المجتمع الجزائري بشكل عام، بما في ذلك المدن الكبرى، لا يزال بواجهة ذكورية وهذا حال المجتمعات المسلمة بشكل عام.... المنظمات النسوية ضعيفة التأثير حتى بين أوساط النساء... ثمة شرائح واسعة من النساء يفكرن ببراغماتية ويعتقدن أن الثقافة الذكورية تحميهن في المجتمع الباترياركي أكثر مما تقدمه لهن المنظمات النسوية.. خاصة أن نمط عيش قادة الحركات النسوية لا يتوافق في الغالب مع الصورة النمطية التي ترسمها الثقافة الباترياركية للمرأة العفيفة والزوجة الصالحة... ثم أن المنظمات النسوية تطالب بتقاسم السلطة داخل المجتمع بين الجنسين، في حين أن المجتمع لا يزال يرفض أن تظهر سلطة النساء في الواجهة والفضاء العام لأنه إنقاص للذكورية وفحولة الرجال... يقبل الرجال بأن تمارس المرأة سلطتها عليهم في الخفاء والفضاء الخاص و لكن يرفضون أن ينكشف ذلك.

يتجاذب قضية المرأة تيار محافظ يريد الإبقاء على قانون الأسرة وآخر تقدمي يريد إلغاءه.. هل أضرت الأدلجة بهذه القضية في رأيك؟

قضية المرأة في المجتمع الباتريكاركي التقليدي ليست مجرد قضية إنسانية بل هي قضية شرف، ولهذا تكون الغلبة دائما للتيارات المحافظة... هل أضرت بالقضية أم لا؟ النساء فقط من له الحق في الإجابة عن هذا السؤال...

هل يمكن بناء نموذج خاص بمجتمعنا بخصوص علاقة الرجل بالمرأة في المجتمع بعيدا عن النماذج الغربية، التي باتت تقدم نظريات مثيرة للريبة حول الجندرة والجنس وغيرها؟

فشل الحركات النسوية في الانتشار ونجاح الأحزاب المحافظة في جلب النساء إليها أكثر من الأحزاب الأخرى دليل عن الثقافة السائدة حتى بين أوساط النساء هي البارترياركية.

الباترياركاية لا تضطهد النساء بالضرورة بل تمنح لهن سلطة واسعة داخل الفضاء العائلي وربما تتجاوز ذلك... عدم تحمس النساء الجزائريات لخطاب الحركات النسوية دليل على أنه يمكن لنماذج أخرى أن تتعايش وتجد مكان لها ولكن هذا لا يعني انه هنالك الكثير، مما يجب القيام به لتحسين أوضاع المرأة خاصة في الأرياف حيث لا تزال البطالة والفقر والأمية منتشران بقوة أوساط النساء.