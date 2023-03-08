أكثر من ستة آلاف صرخة امرأة ضد العنف

تحيي النساء الجزائريات عيدهن العالمي المصادف لـ 8 مارس من كل سنة على وقع "معاناة صامتة"، عنوانها عنف جسدي ونفسي أصبحت تواجه النصيب الأكبر منه في المنزل الذي يفترض أنه مكان للأمان خاصة من الزوج، حيث تدعو أرقام المديرية العامة للأمن الوطني للقلق وهي لا تعبر إلا عن الجزء المرئي للظاهرة بتسجيل أزيد من 6 آلاف حالة عنف ضد المرأة، وتوقيف 6152 شخصا على المستوى الوطني سنة 2022 .

إن كانت الدولة وضعت ترسانة قانونية ردعية بتشديد العقوبة ضد معنفي النساء تصل إلى حد السجن، إلا أن هذه الظاهرة أبعد من القانون، حسب جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة، لأنها تتعلق بالمستوى الفكري والثقافي للمجتمع والوازع الديني، إضافة إلى العمل على تغيير الذهنية السائدة في المجتمع تجاه المرأة.

الأرقام بعيدة عن الواقع..

وتعد جرائم قتل النساء المرحلة الأخيرة من العنف المنزلي والزوجي بعد تسجيل عدة حالات، إذ تستوقنا هنا الجريمة المروعة التي هزت ولاية عنابة نهاية العام المنصرم، عندما أقدم رجل على قتل زوجته ذات الـ 40 عاما وأبنائه الثلاثة، أكبرهم 15 عاما وتوأم عمره 12 عاما، قبل أن يُقدم على محاولة الانتحار برمي نفسه من الطابق الثالث للعمارة التي يسكن فيها، ثم يعترف بفعلته دون أن يدلي بالأسباب التي دفعت به إلى ارتكابها.

وفي غضون ذلك، تواصل جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة إحصاء أرقام جرائم قتل ضد المرأة، ومحاول مساعدة ضحايا العنف نفسي وجسديا، حيث تسجل الجزائر ما بين 7 إلى 8 آلاف حالة عنف ضد المرأة سنويا، حسب رئيسة جمعية "نساء في شدة"، مريم يعلى، وهي أرقام لا تعكس الحجم الحقيقي لما تعانيه الكثير من الجزائريات، بسبب العنف الأسري، لأنها محصورة في الشكاوى التي تقدمها الضحايا اللواتي يفتقدن للدعم، وخوفا من الزوج الذي قد يلجأ إلى استعمال وسائل أعنف.

وتابعت رئيسة جمعية "نساء في شدة": "تختلف طبيعة العنف من حالة لأخرى، فالبعض يلجأ إلى تعنيف المرأة عن طريق الألفاظ والمصطلحات غير اللائقة والتي تؤثر بشكل مباشر عليها، كما أن هناك من لا يجد أي حرج في استعمال العنف الجسدي ضدها والذي يصل أحيانا حد القتل".

كما أوضحت "أن الكثير من النساء يسحبن الشكوى ولا يذهبن إلى حد متابعة الشخص المعتدي في العدالة، خوفا من نظرة المجتمع ولحماية عائلاتهن وأطفالهن".

ويتصدر العنف الزوجي، حسب جمعية "نساء في شدة"، قائمة الجرائم المرتكبة ضد المرأة، حيث أكدت يعلى أن أغلب المعتدين على أزواجهم يتعاطون المهلوسات، أو الكحول، أو يعانون أمراضا نفسية، كما أشارت إلى أن النساء والفتيات يواجهن أيضا العنف الرقمي، من ابتزاز وتشهير إلى التحرش الجنسي وإساءة استخدام الصور والاستمالة من قبل المحتالين.

وتوقفت يعلى عند المشرع الذي وفر الحماية القانونية للمرأة المعنّفة وتغاضى عن ما بعد العنف، على اعتبار أن أغلب المعنفات لا يجدن من يحويهن، لتطالب بالمناسبة الدولة بضرورة توفير وسائل الحماية للمرأة المعنفة قبل وقوع جريمة قتل.

جائحة كورونا... متهم آخر

وما لاحظته "النساء في شدة"، من خلال الحالات التي تستقبلها يوميا، أن العنف الأسري بصفة عامة والعنف ضد المرأة على وجه الخصوص ارتفع بشكل كبير بعد جائحة كوفيد 19 التي كشفت عن علاقات أسرية مترهلة، لغتها الإساءات الجسدية واللفظية، تكون غالبا الزوجة أكبر ضحاياه حسب يعلى.

وأبرزت محدثتنا "عشنا ظرفا صعبا بعد سنوات كورونا، فالرجل فقد عمله وصعبت عليه المعيشة، فلم يجد أمامه إلا زوجته لإفراغ غضبه، بعدما كان المنزل مكانا للراحة يلجأ إليه بعد يوم شاق يقضيه في العمل، كما أن إمكانية اللجوء المؤقت إلى العائلة أو الصديقات لم تعد متاحة بسبب الإجراءات الصحية.

من جانب آخر، كشفت مبادرة "لا لقتل نساء الجزائر"، التي أطلقتها ناشطات جزائريات في مارس 2022، أن عدد حالات قتل النساء وصل إلى تسعة خلال هذا العام، وفي غضون أقل من ثلاثة أشهر فقط، بينما شهد عام 2021، مقتل حوالي 55 امرأة من مختلف الفئات العمرية، وظهر في العديد من الحالات أن الجناة من أفراد الأسرة المقربين.

بالمقابل عرفت القوانين في الجزائر العديد التعديلات في هذا الجانب، حيث أعيد النظر في نهاية سنة 2015 وبداية سنة 2016 في بعض النصوص لقانون العقوبات لحماية المرأة من العنف والتحرش، ووصلت العقوبات إلى حد السجن.

هل حان الوقت لتقويم السلوك الذكوري؟

وفي السياق، يقول المحامي عبد الرحمان صالح أن المشرع أعطى حماية إضافية للمرأة كالتي وفرتها للمواطن في قضايا الاعتداء، حيث أفرد مادة خاصة 268 من قانون العقوبات المتعلقة في إحدى فقراتها بالعنف ضد الزوجة، خصوصا وأن معظم جرائم الاعتداء ضد النساء مصدرها أزواجهن.

ويضيف "وحتى وإن كانت هناك نصوص قانونية تحمي المرأة من جرائم الاعتداء وفق المحامي صالح، إلا أن هذه الترسانة القانونية تأتي في الأخير، أي بعد وقوع الاعتداء، في حين أن المطلوب هو علاج الظاهرة من الأساس بالبحث عن أسباب العنف ضد المرأة وكيفية علاج الظاهرة من المنبع بتقويم السلك الذكوري في المجتمع،"فالمهم هو الوقاية من الاعتداء وليس عقاب الاعتداء".

ولفت محدثنا إلى أن مجلس قضاء العاصمة، في دورته الجنائية الماضية والحالية، عالج قضيتي قتل كانت الضحية فيه الزوجة وصلت إلى حد القتل، لمجرد فقط شكوك في السلوك الذي أظهر التحقيق أنه شك مرضي وتخيلات وافتراضات فقط وفي رده عن سؤال حول تقييمه للحقوق السياسية والاجتماعية للمرأة، أبرز المحامي صالح أن النصوص الموجودة جيدة وتتوافق مع المعايير الدولية، من خلال الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز ضد المرأة، والتي صادقت عليها الجزائر أسوة ببقية الدول العربية والإسلامية، ولكن دائما الممارسة شيء والنصوص شيء آخر، وهذا الفرق يعود، حسب المتحدث، إلى انزلاقات سلوكية تقتضي البحث والعلاج.

المطلوب تغيير الذهنيات

أرجعت الأخصائية النفسانية ومديرة مركز البحوث والتطبيقات النفسانية، الدكتورة سميرة فكراش، تفشي العنف ضد المرأة لانعدام سلم القيم بالجزائر وفي أغلب الدول العربية.

وأوضحت فكراش لـ "الخبر"، أنه لا يزال ينظر للمرأة على أنها عالة على المجتمع، وهي مجرد سلعة وليس كائن قائم بذاته ومكملة للرجل ما جعلها عرضة لكل أنواع الاعتداءات ومظاهر العنف، سواء كانت بمقام معلمة أو طبيبة أو غيرها".

وأشارت فكراش إلى أن الترسانة القانونية موجودة، لكن يجب تفعيل آليات تطبيقها، ناهيك عن تغيير الدهنيات، الذي يبدأ بالبرامج التربوية والعمل التحسيسي للمجتمع المدني، فضلا عن المواعظ بالمساجد، والتطرق لظاهرة تعنيف النساء طوال السنة من قبل مختلف وسائل الإعلام عوض الحديث عنها في المناسبات أو عند وقوع اعتداء فقط.