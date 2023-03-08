مطلقات وسط دوامة المحاكم وتحصيل النفقة في تواجد صندوق بديل

تواجه المرأة المطلقة والحاضنة مشكل الاستفادة من صندوق النفقة الذي أعلنت عليه الدولة منذ سنوات، والهادف إلى حماية الطفل من الضياع وضمان حقوق المرأة في حق الحصول على ما يعيلها في مرحلة ما بعد الطلاق، حيث يحتاج هذا الأخير إلى إعادة تفعيل وتجديد في قوانينه وطريقة سيره لتحقيق الغاية من إنشائه، حيث لا تزال الكثيرات يعانين من عدم تحصيل النفقة من أزواجهن السابقين والدخول في دوامة المحاكم وسط الاحتياج وعدم القدرة على تحقيق أبسط احتياجاتهن في الوقت التي يمكن أن يعوضها هذا الصندوق.

يهدف صندوق النفقة للحد من مشاكل يمكن أن تصطدم بها المطلقة بعد الرجوع إلى منزلها العائلي، حيث تكون النفقة من واجبات الدولة كإعانة مستمرة خاصة في غياب الدخل الشهري.

وقد جاء الصندوق كذلك بنية حل مشاكل ما بعد الطلاق، وحماية المرأة وأطفالها من تلاعب الرجل بنفقة أبنائه، وطول مدة صدور الحكم النهائي عبر المحاكم حيث يمكنها أن تستفيد من مبلغ لإعالة أبنائها.

كما أن مشروع هذا الصندوق يخفض من حالات الطلاق، فاستفادة المطلقة من منحة مالية لا يفتح المجال لتهديدات الزوج بتطليقها، في الوقت الذي ذكر فيه عدد من رجال القانون أن التفعيل الحقيقي لصندوق المطلقة أو النفقة، الذي تم الإعلان عنه منذ سنوات، يجب أن ترافقه إعادة نظر خاصة مع التطورات الحاصلة داخل المجتمع، أولاها تزايد حالات الطلاق على مستوى المحاكم.

وكشفوا أن سبب جمود هذا الأخير راجع إلى الإجراءات والتعقيدات الإدارية التي تقابل المطلقة في حل اللجوء إليه، والتي حالت دون الاستفادة منه بشكل يضمن حياة كريمة للطفل بعد تفكك الأسرة، وتفادي ضياعه مع تنامي ظواهر الإجرام وتعاطي المخدرات من جهة، إلى جانب اختيار المرأة للحل الجزائي بديلا عنه من جهة أخرى.

ويعرف صندوق المطلقات عزوفا من قبل المطلقات في اللجوء إليه ويخترن رفع قضية ضد الطليق بعد التأخر في دفع النفقة، غير أن الصندوق يبقى مدينا للرجل ولا تسقط عنه النفقة وتترتب عنه عقوبات، حيث وضع هذا الأخير قائمة المستفيدين من صندوق النفقة، التي توجه للطفل أو الأطفال المحضونين.

كما تم تحديد المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة، وشروط الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة، وقد راعى القانون الطابع الاستعجالي للنفقة، لذلك نص على أن يبث قاضي شؤون الأسرة في الطلب المقدم له، في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ إخطاره، غير أن دفع السيولة المالية يأخذ وقتا طويلا ويسير الملف بخطى ثقيلة جدا، مما جعل الكثيرات يفضلن تقديم شكوي أمام السيد وكيل الجمهورية لامتناع تسديد النفقة، وتتم متابعة الزوج السابق بجريمة عدم تسديد النفقة بدلا عن الصندوق، كصيغة انتقامية أيضا.

ويعوض الصندوق الزوج في حالة العود، حيث يكون الأب بطالا عن العمل مثلا أو عاجزا عن الدفع مع انتشار البطالة، حيث يسد هذا الأخير عجزه غير أنه يبقيه مدينا، ويمكن للصندوق أن يقوم برفع دعوى فرعية على الأب الذي لا يدفع النفقة ولا تسقط عنه، مع متابعات جزائية في حال إثبات الإخطار الخاطئ لعدم السداد، غير أن الإجراءات تستحيل الولوج إليه تقريبا من قبل المطلقات وجعلته حبرا على ورق.

وفي هذا الباب اقترح بعض المحامين ربط الصندوق بمصالح النشاط الاجتماعي والبلديات، وإجراء إحصاء دقيق خاص بالمعسرات يكون بإجراءات بديلة، مع وضع رقابة وحماية على الصندوق.