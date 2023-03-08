نماذج ناجحة لشركات ناشئة تقودها سيدات

وفق آخر إحصائيات المركز الوطني للسجل التجاري، ارتفع العدد الإجمالي للنساء التاجرات في الجزائر بقرابة 18 بالمائة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليصل مطلع مارس الجاري إلى قرابة 182 ألف امرأة.

وأظهرت بيانات المركز، التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، أن عدد النساء التاجرات انتقل من 154316 بنهاية 2018 إلى 173687 بنهاية 2021 ثم الى179037 بنهاية 2022 ليصل في بداية مارس الجاري إلى 181820 تاجرة، وهو ما يمثل زيادة بـ 27504 تاجرة في خمس سنوات، أي بنسبة نمو قدرها 17.8 بالمائة.

وتمثل النساء حاليا نحو 8 بالمائة من إجمالي عدد التجار المسجلين لدى المركز، والمقدر في مطلع مارس الجاري بـ 2246725، وفقا للمصدر ذاته. ومن بين العدد الكلي للنساء التاجرات المسجل حاليا (181820 تاجرة) نجد 166115 تاجرة مسجلة كشخص طبيعي و 15705 مسجلة كشخص معنوي (مسيرات شركات).

أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي للنساء التاجرات، فيتموقع أكبر عدد منهن في الأقطاب الاقتصادية والحضرية الكبرى، سيما في العاصمة التي تأتي في المقدمة بـ 19607 تاجرة، متبوعة بكل من وهران (11787 تاجرة)، تيزي وزو (7227 تاجرة)، قسنطينة (6540 تاجرة)، سيدي بلعباس (6227 تاجرة)، تلمسان (5757 تاجرة) والبليدة (5477 تاجرة).

وفيما يخص معدل الأعمار للتاجرات المسجلات كأشخاص طبيعيين، تشير بيانات المركز الوطني للسجل التجاري إلى أن الفئة العمرية من 39 و48 سنة تمثل 20 . 25 بالمائة من إجمالي المسجلات في حين تشكل الفئة من 49 إلى 58 سنة نسبة 53 . 24 بالمائة.

ومن حيث قطاع النشاط، فإن النساء التاجرات بصفة شخص طبيعي ينشطن بشكل أساسي في مجال التوزيع بالتجزئة، حيث يقدر عددهن بـ 85695 امرأة (29 . 48 بالمائة)، الخدمات 70192 (55 . 39 بالمائة)، إنتاج السلع 15639 (81 . 8 بالمائة)، التوزيع بالجملة 5605 (16. 3 بالمائة)، الإنتاج الحرفي 283 (16 . 0 بالمائة) والتصدير 61 امرأة (03 . 0 بالمائة).

فيما تنشط النساء التاجرات بصفة شخص معنوي بنسبة كبيرة في مجال الخدمات، حيث يقدر عددهن بـ 7258 (52 . 40 بالمائة)، وفي إنتاج السلع بـ 4873 تاجرة (21 . 27 بالمائة)، الاستيراد لإعادة البيع على الحالة بـ 2080 تاجرة (61 . 11 بالمائة)، التوزيع بالجملة بـ 1852 تاجرة (34 . 10 بالمائة)، التوزيع بالتجزئة بـ 1427 (97 . 7 بالمائة)، التصدير بـ 264 (47 . 1 بالمائة) والإنتاج الحرفي بـ 157 شخص معنوي (88 . 0 بالمائة).

من جهة أخرى، توضح بيانات المركز أن العدد الإجمالي للنساء الأجنبيات المقيدات في السجل التجاري بلغ، إلى غاية مارس الجاري، 633 امرأة مسجلة (187 تاجرة مسجلة كشخص طبيعي و446 شركة أجنبية تسيرها امرأة.

وفيما يلي نماذج ناجحة ارتأت الخبر تسليط الضوء عليها:

"هالثي سبون" تجربة امرأة

رتيبة هي مهندسة معمارية اختارت الولوج إلى عالم "البيو" رفقة أختها حدة عن طريق ابتكار طريقة طبيعية لصنع زبدة الفول السوداني بدون إضافات صناعية أو سكر، والدافع إصابة ابنة أخيها بداء السكري، حيث وجدت نفسها تدخل في نظام غذائي كله ممنوعات.

هذا الأمر حفز رتيبة وحدة على إيجاد غذاء بديل ولذيذ لها، فما كان منهما إلا ابتكار عجينة للطلي بالفول السوداني كأول خطوة، حيث قامتا بصنعها بطريقة طبيعية وصحية مائة بالمائة للاستهلاك الشخصي فقط. الفكرة توسعت بعدها وأصبحت مشروع عمل وصنع لمختلف أنواع عجائن الطلي بشتى الأذواق كالفستق، اللوز وخليط من الفول السوداني وعسل التمر وغيرها من الأذواق الجد لذيذة والصحية بدون إضافة ولا نقطة سكر.

هذا المشروع توسع بعدما خضعت الأختان للتكوين حول طريقة التصنيع والتغليف وعملية التحميص والرحي، وغيرها من المراحل التي تمر بها المادة الأولية، لتصبح في الأخير مادة قابلة للاستهلاك بالطريقة النهائية.

وقد لاقت هذه المنتوجات استحسان ورضى المواطنين خاصة الشباب وأصحاب الحميات الغذائية، ومتتبعي الصفحات الترويجية لعلامة "هالتي سبون" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدثت رتيبة عن مشكل التسويق في الفترة الأخيرة خاصة مع ارتفاع الأسعار، أين أصبح من الصعب جدا طرح منتوج للبيع على رفوف المساحات التجارية، بسبب ارتفاع سعره مقارنة بالمواد الصناعية الأخرى.

حلويات ياسف... كفاح جزائرية

من منا لم يسمع بخالتي حورية "السيدة حورية ياسف" صانعة جد ناجحة ومتوفقة في عالم الحلويات التقليدية، خالتي حورية التي عرفها الجميع في برنامج "ألو فارس" أين كانت تحل ضيفة عليه من وقت لآخر هي صاحبة همة وصنعة مميزة، بدأتها منذ نعومة أظافرها وهي في سن صغيرة، حيث كانت صناعة الحلويات التقليدية تسير في دمها كانت تعشق رائحة ماء الزهر وعطر الفانيلا ومبشور الليمون وتحب لون الفرينة البيضاء وذوق العسل.

بداياتها كانت صعبة بعد زواجها وإنجابها وتربية أطفالها، مشاغل الحياة أخذتها قليلا لكنها لم تتوقف عن شغفها لتقرر في وقت من الأوقات، وبالضبط في سنة 2008 ارتأت أن تؤسس مشروعها الخاص ولو بالخسارة.

دخلت خالتي حورية دورات تكوينية ودعمت رصيدها المعرفي في الصنعة، وأضافت لمسات جديدة إلى حلوياتها، كما تقول، ابنتها "أمي طاحت وناضت" لتصل إلى ما هي عليه اليوم.

حلويات ياسف صنعت ذاتها من الصفر، من شغف رافقها منذ الصغر لتصنع اليوم اسمها في قائمة أكبر صناع الحلويات التقليدية والشرقية في الجزائر، لكنها وككل مرة تعود لتقول "ماكاش خير من حلوة زمان".

لويزة ... صديقة النباتات

هي الشابة قروج لويزة، حاصلة على شهادة في البيوتيكنولوجيا تخصص البيوتيكنولوجيا الصحية، قررت بموهبتها الولوج إلى عالم صناعة الصابون الطبيعي ومواد التجميل بطريقة طبيعية وإنشاء مشروع خاص بها لصناعة الصابون المعالج لجميع مشاكل البشرة بطريقة تقليدية وبمواد طبيعية.

أكدت لويزة أن الدافع الأكبر لدخولها هذا العالم جهل الناس بهذا الموضوع، وبكل ما يتعلق بعلاج مشاكل البشرة عن طريق صابون مصنوع بأعشاب ونباتات ومستخلصات طبيعية مائة بالمائة.

ورغم كل ما تواجهه من صعوبات في عالمها، بالخصوص فيها يتعلق باستيراد المواد الأولية ومواد التغليف من حيث الأسعار وارتفاع التكاليف وغيرها من المعيقات، التي أكدت أنها تدفعها في الكثير من الأحيان إلى التخلي عن حلمها وشغفها بصناعة الصابون ومواد التجميل، لكنها تعود أدراجها وتحارب من جديد لإيجاد حل وسطي يجنبها الخسارة من جهة ويرضي الزبون من جهة أخرى.