رابطة الهواة تصدر بيانا بخصوص بث المباريات

أصدرت اليوم الأربعاء، الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة ، عبر موقعها الرسمي بيانا حول بث المباريات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء عبر المصدر ذاته: " لاحظت الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة مؤخرا، أنه نشر ملخصات مباريات القسم الثاني".

وأضاف نص البيان :" تعتبر رابطة الهواة، أن هذا النوع من الممارسات غير مقبول، و حقوق الاستغلال والتسويق التلفزيوني".

وأكدت الرابطة أن إعادة بث مقاطع المباريات التي تلتقط خفية، على شبكات التواصل الاجتماعي ممنوع منعا باتا.

كما أوضحت الرابطة، أنه يحق لها أن تطلب من الهيئات القضائية المختصة وضع حد لأي استخدام عام لصور البطولة دون إذن منها.

وتم إلزام الأندية، التي ترغب في تصوير مبارياتها حصريًا للاستخدام الداخلي، تقديم طلب الاعتماد للأشخاص المعينين لهذه المهمة.

وفي الأخير، فإن رابطة الهواة قامت بوضع مفوضين لمنع التغطية التلفزيونية غير المصرح بها.