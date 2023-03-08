الجزائر في قلب "صراع الكبار"

دخلت الجزائر من الباب الواسع في حلبة الصراع بين كبار هذا العالم، لكن بعنوان "عدم الانحياز" الذي تجددت فيه الدماء، بفضل التأثير الدبلوماسي والإيجابي في الساحة الإقليمية والدولية، والسياسة القائمة على بناء جسور وقنوات اتصال وتعاون، بعيدا عن التجاذبات والاستقطابات والاحتواء المنخرط في أجندات خارجية ترهن السيادة الوطنية، وتضع المصالح العليا للدولة الجزائرية فوق كل اعتبار، فضلا عن النأي بها عن دوائر الضغوط الرامية إلى تقزيم الحضور السياسي للجزائر في محيطها الاستراتيجي المغاربي والعربي والإفريقي والمتوسطي.

شهدت الجزائر مؤخرا زيارات متوالية ومكثفة لأرفع المسؤولين العسكريين والأمنيين الغربيين والروس. وأمام هذا الاهتمام غير المسبوق من قِبل قطبين متصارعين في عدة مستويات ومتواجهين في أوكرانيا، تحاول قيادة البلاد التمسك إلى أبعد حد بالخيار الأسلم لها، وهو "عدم الانحياز". وفي خضم هذا الاستقطاب، جدد الرئيس عبد المجيد تبون في عدة مناسبات "ثبات" الجزائر على "عدم الانحياز الإيديولوجي والسياسي.. لا إلى الأمريكيين ولا إلى غيرهم".

الرئيس تبون: ثبات الجزائر على عدم الانحياز

وبعد زيارات متتالية لمسؤولين عسكريين كبار في المعسكر الغربي، وعلى رأسهم البريطانيون والأمريكان، كان مسؤولون روس قد حلوا بالجزائر، آخرهم أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية نيكولاي باتروشيف الذي التقى، نهاية شهر فيفري المنقضي، الرئيس عبد المجيد تبون وتباحث معه قضايا ثنائية وإقليمية ودولية، وذلك قبل فترة قصيرة من الزيارة المرتقبة للرئيس تبون نحو موسكو.

بالموازاة مع ذلك، استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول شنڤريحة أمينَ مجلس الأمن لفيدرالية روسيا نيكولاي باتروشيف، الذي قام بزيارة إلى الجزائر على رأس وفد هام.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الطرفين أجريا محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزه أكثر فأكثر، كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

شنڤريحة: إرادة قوية لدى الروس لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

وقال الفريق أول شنڤريحة إن الزيارة دليل على الإرادة الثابتة والصريحة للبلدين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتاريخية التي تطبع العلاقات الثنائية، خاصة في مجال التعاون العسكري. واعتبر أن مسعى المساهمة في إرساء السلم والتنمية المستدامة التي تتشارك فيها الجزائر وروسيا، في ظل احترام سيادة الدول، يتوافق تماما مع المبادئ الثابتة والتاريخية التي على أساسها تم تطوير علاقات تعاون ثنائي وثيق يرتكز على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة لكلا البلدين.

كما أكد أمين مجلس أمن فيدرالية روسيا على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر وروسيا، وأشاد بدور الجزائر المحوري وجهودها الكبيرة في إحلال السلم والاستقرار بالمنطقة.

ترقب توقيع تبون على وثيقة التعاون الاستراتيجي بين البلدين

وتأتي هذه التطورات فيما يرتقب أن يجري رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون زيارة دولة إلى موسكو، شهر ماي المقبل، يُنتظر أن تشهد عقد مباحثات رسمية مع نظيره فلاديمير بوتين، تركز على سبل تطوير العلاقات الثنائية التي تمتد 60 عاما، كما تتضمن التوقيع على وثيقة التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بحكم التطور اللافت للعلاقات بينهما في السنوات الأخيرة.