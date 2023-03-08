اتحاد الجزائر يسقط في جنوب إفريقيا

انهزم اتحاد الجزائر، زوال اليوم الأربعاء، أمام نادي مارومو غالنتس الجنوب إفريقي بنتيجة هدفين دون مقابل في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وسجل هدفي اللقاء كل من ليسيبا (7) وكوابينغ (75) لفائدة الفريق المحلي.

وبهذا يفقد أبناء سوسطارة صدارة المجموعة لصالح المنافس الذي رفع رصيده إلى النقطة التاسعة، فيما تجمد رصيد أشبال بن شيخة عند النقطة السابعة في الوصافة.

وعن الجولة الخامسة، المقررة يوم الأحد، 19 مارس، يتنقل الاتحاد لملاقاة سان ايلوا لوبوبو، فيما يستضيف الأخضر الليبي تشكيلة مارومو غالانتس.