المدية: اختتام فعاليات القافلة الطبية لمناطق الظل

اختتمت اليوم فعاليات القافلة الطبية التي مست مختلف مناطق الظل والمنظمة من قبل مديرية الحماية المدنية لولاية المدية بالتنسيق مع مخابر فراتر التي وعلى مدار ثمانية أيام كاملة صالت وجالت بمختلف قرى ومداشر تراب إقليم الولاية تم من خلالها المعاينة الطبية للأشخاص القاطنين على مستوى مناطق الظل وكذا توزيع أدوية وأجهزة طبية للإشارة فإن العملية تدخل في إطار المرافقة والمواكبة والتكفل الأمثل والأحسن للمواطنين وكذلك المرافقة الصحية لأعوان الحماية المدنية لولاية المدية من خلال تقديم الخدمة العمومية ومنه الارتقاء بالاحترافية المهنية.

كما تمت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة فحص موظفات ومستخدمات القطاع.

للإشارة فإن القافلة تمت بمرافقة ميدانية لرئيس مكتب الإسعاف الطبي و بحضور وأطباء وأخصائيين نفسانيين وضباط الصحة التابعين للحماية المدنية بالمدية .