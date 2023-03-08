المدية: سكان تجزئة كاديك بعين بوسيف يستفيدون من الغاز الطبيعي

تنفس سكان تجزئة كاديك ببلدية عين بوسيف جنوب شرقي المدية الصعداء باستفادتهم من مشروع ربط سكناتهم بشبكة الغاز الطبيعي بعد معاناة مريرة دامت عدة سنوات مع المناخ المنطقة البارد والمتاعب التي يواجهونها في التزود بقارورات غاز البوتان، وهي المعاناة التي كانت الخبر تناولتها، وكان الحي الذي تقطنه 122عائلة قد استفاد سابقا بالربط بشبكة الكهرباء إحدى المحطات الهامة لزيارة جهيد موس والي الولاية اليوم.

للوقوف على مدى تقدم أشغال ربط التجزئة أين أعطى تعليمات صارمة إلى المقاولة المكلفة بالإنجاز من أجل الرفع من وتيرة العمل واستكمال المشروع.