الجلفة: تكريم إطارات وموظفات الولاية

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن من شهر مارس من كل سنة أحيت السلطات المحلية لولاية الجلفة صباح اليوم الأربعاء المناسبة بداية من مقر الولاية أين تم تكريم 20 موظفة عاملات بمقر الولاية نظير مجهوداتهن المبذولة طيلة مشوارهن المهني و حضر مراسيم الاحتفال عمار علي بن ساعد والي الولاية رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء لجنة الأمن للولاية، نواب البرلمان بغرفتيه أعضاء الهيئة التنفيذية، الأمين الولائي لمنظمة أبناء الشهداء، ممثلي المجلس الأعلى للشباب، أسرة الإعلام.

ليتواصل الحفل بالمسرح الجهوي أحمد بن بوزيد أين نظم معرض خاص بالفنون التشكيلية ووصلات فنية وتكريمات لموظفات و عاملات بمختلف الإدارات العمومية والأسلاك الأمنية .

وفي كلمته هنأ الوالي من خلالها كل النساء الجزائريات الموظفات بمختلف الإدارات والأسلاك الأمنية، وكذا الماكثات في البيت والحرفيات، مشيرا أن المرأة الجزائرية تخوض اليوم تحديات عدة منها بناء الدولة الحديثة والمجتمع الذي يسوده الاستقرار، معتزة بانتمائها إلى شعب حر أصيل، يخلد تضحيات بناته اللواتي سجلن أقوى المواقف وأسمى معاني الروح الوطنية، في أصعب المحن من مرحلة الثورة التحريرية إلى مرحلة بناء الدولة الجزائرية المستقلة مبرهنة أينما كانت بأنها عماد مسيرة الجزائر الجديدة.