غليزان: استرجاع سيارة مسروقة وتوقيف ثلاثة متورطين

تمكنت عناصر أمن دائرة المطمر التابعة لأمن ولاية غليزان من استرجاع مركبة محل بحث مع توقيف ثلاثة متورطين في القضية، وهذا بعد الاستغلال الجيد للمعلومات مفادها وجود مركبة من نوع طيوطا هيليكس بها ثلاثة أشخاص مشبوهين تعطلت بأحد أحياء مدينة المطمر. وبالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بالمطمر، وبعد تنقيط المركبة تبين أنها محل بحث من إحدى الولايات الغربية ليتم توقيف المشتبه فيهم الذين كانوا مثبتين لوحة ترقيم مزيفة للتمويه، والإفلات من الرقابة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن بالتنسيق مع النيابة المحلية.