Le président Tebboune honore des femmes algériennes

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, mercredi à Alger, une cérémonie en l’honneur de la femme algérienne à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des femmes (8 mars).

La cérémonie a été organisée au Centre international des conférences (CIC) « Abdellatif Rahal », et s'est déroulée en présence de hauts responsables de l’Etat et de membres du Gouvernement, ainsi que de personnalités féminines et de Moudjahidate.

un hommage a également été rendu à un groupe de femmes créatives, qui se sont distinguées dans divers domaines.

Le président a également remis des attestations d’honneur à une pléiade de femmes algériennes qui se sont distinguées dans de nombreux secteurs vitaux et domaines créatifs.

Il s’agit notamment de:

Lila Houti (professeur en épidémiologie)

Zahia Kaabouche (professeur en chimie organique)

Le lieutenant-colonel Baya El Kort (professeur en néphrologie) et le colonel Souad Nasri (responsable à la Direction générale de la Protection civile).

Benna Messaoudi (transcriptrice du Saint Coran en braille).

Fatma Mahfoudi (artisan en tissage traditionnel),

Rafaat Zinou (directrice d’une entreprise de fabrication de pesticides naturels),

Bariza Berzak (journaliste à la chaine 1 de la Radio nationale).

Zoulikha Bounar (romancière et conseillère culturelle).

Dounia Bouguenbour (gérante d’une startup de robotique pour enfants).