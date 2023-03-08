غليزان: تكريم نساء مختلف القطاعات في عيدهن العالمي

إحياء لليوم العالمي لعيد المرأة، واحتفاء بالمرأة الغليزانية، أشرف والي غليزان، ومرافقيه على فعاليات تكريم عشرات النساء، من مختلف القطاعات، وحتى أرامل الشهداء والمجاهدين، والمتقاعدات.

وبدار الثقافة إسياخم طاف الجميع بمعارض عديد الحرفيات والناشطات إلى جانب صاحبات المؤسسات المستفيدات من مختلف برامج الدعم، والتشغيل خصوصا من النساء الماكثات بالبيت، ليتم تكريم النساء من مختلف القطاعات اللّواتي يمثّلن مختلف القطاعات المدنية، والعسكرية إشادة بمشوارهن المهني في المجتمع، وتقديرا وعرفانا لما يقدمنه في عملهن كل وتخصصها.

وبالمناسبة، قدم الوالي تهانيه إلى المرأة الغليزانية العاملة، والماكثة بالبيت، ومن خلاها إلى المرأة الجزائريّة ككل، موضّحا مدلول، ورمزيّة ومضمون إحياء المناسبة، كونها احتفاء بجهود المرأة، وتقدير لدورها الفعّال في شتّى مناحي الحياة، وإشادة بما قدّمته، وما تقـوم به من إنجازات اجتماعيّة وثقافيّة، وفكريّة، وعلميّة، وسياسيّة، واقتصاديّة بارزة في المجتمع.