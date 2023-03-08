ماكرون يعترف بتعرض المجاهدة جميلة بوباشا للتعذيب

اعترف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تعرض المجاهدة الرمز جميلة بوباشا للتعذيب والاغتصاب من قبل الجنود الفرنسيين.

في كلمة ألقاها اليوم بباريس بمناسبة إحياء ذكرى المحامية جيزال حليمي، التي كانت محامية المجاهدة بوباشا، قال ماكرون أن هذه الأخيرة سارعة لنجدة جميلة بوباشا التي تعرضت للتعذيب والاغتصاب بعد اعتقالها عند محاولتها وضع قنبلة بالقرب من مسرح بيار بورد، سابقا، ابن خلدون حاليا.

كما اغتنم الرئيس الفرنسي وهو يتحدث عن المحامية جيزال حليمي ليعرج على ملف الذاكرة، مشيرا أنه سيتم قريبا تنصيب اللجنة المشتركة بين الجزائر وفرنسا لدراسة أرشيف الحقبة الاستعمارية.

وسبق لماكرون أن اعترف بتعرض الشهيد علي بومنجل للاغتيال، بعد أن كانت تشير الرواية الرسمية طيلة عقود عن انتحاره.