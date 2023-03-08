اتفاقية تعاون بين جامعة وهران وسوناطراك

أبرمت جامعة وهران 1 "أحمد بن بلة" على اتفاقية تعاون مع مجمع سوناطراك لمرافقة البحث العلمي الجامعي في مجال تثمين النفايات البترولية، حسبما علم اليوم الأربعاء لدى عميد كلية علوم الطبيعة والحياة الأستاذ ملوك زهير.

وتنص الاتفاقية المبرمة أمس الثلاثاء بحضور مسؤولي جامعة وهران 1 "أحمد بن بلة" وممثلي مديرية البحث و التطوير المركزي بسوناطراك على "مرافقة سوناطراك لفرقة بحث تابعة لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة وهران 1 توصلت إلى حل علمي وتقني لمعالجة واستغلال النفايات البترولية لتطويره في غضون سنتين أو ثلاثة و إنشاء وحدة تصنيع الغاز الحيوي والوقود الحيوي والطاقة الحيوية لاحقا" وفق نفس المصدر.

وأضاف أن مجمع سوناطراك سيتولى اقتناء وتوفير التجهيزات المخبرية والبحثية اللازمة والمواد الكيماوية المستعملة في البحث والتطوير إضافة إلى تمكين أعضاء الفرقة و الطلبة من الاستعانة بخبرائها في مجال تثمين و معالجة النفايات البترولية.

ونوه الأستاذ ملوك بأهمية مشروع البحث الخاص بتثمين النفايات البترولية بالنسبة لسوناطراك باعتباره سيمكنها من معالجة واستغلال كميات كبيرة من النفايات التي تنتج عن عملياتها المختلفة في مجال إنتاج المواد الطاقوية والمشتقات البترولية وإعادة استغلالها في إنتاج الغاز الحيوي والوقود الحيوي والطاقة الحيوية النظيفة.