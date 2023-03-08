شبيبة القبائل-فيتا كلوب: انطلاق عملية بيع التذاكر

انطلقت، مساء اليوم الأربعاء، عملية بيع تذاكر مقابلة شبيبة القبائل وفيتا كلوب الكونغولي في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.

وعلى غرار المواجهات السابقة، ستتم عملية البيع الكترونيا مستوى منصة "تذكرتي"، حيث حدد الشعر بـ500 دج حسب ما كشفت إدارة "الكناري".

وستقام المقابلة هذا السبت على ملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة، حيث يطمح ممثل الكرة الجزائرية إلى تحقيق الفوز من أجل قطع خطوة مهمة نحو بلوغ ربع النهائي، علما أنه يحتل المركز الثاني بأربع نقاط مناصفة مع بيترو أتليتيكو الأونغولي فيما يتصدر المجموعة الوداد البيضاوي المغربي بست نقاط.