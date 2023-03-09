علامات استفهام كبرى وتقاذف للتهم والمسؤوليات

تطرح علامات استفهام كبرى على ندرة مادة الدقيق أو ما يعرف بمادة السميد التي تعتبر أساسية في موائد الجزائريين، من صناعة الخبز إلى الحلويات وغيرها، ولعل مواطني ولاية الجلفة يستهلكون هذه المادة بقوة لاعتمادهم عليها في صناعة الخبز بالأساس، غير أن ندرتها وانعدامها في بعض الأحيان جعل الزبائن يبحثون عنها، وفي ذات الوقت يبحثون عن أسباب هذه الندرة.

وعلى الرغم من توجيه أصابع الاتهام إلى أصحاب محلات الحلويات باحتكارها وتخزينها، لكن هذا الاحتمال كان ضعيفا، لأن السنوات المنصرمة والمتعاقبة تثبت عدم تورط هذه الفئة في تخزين هذه المادة لأنهم يعتمدون نوعا من الدقيق الخشن في صناعتهم، وهذا النوع هو من فئة الكيلوغرام الواحد أكثر وبالتالي فإن الدقيق من فئة كيلوغرام واحد متوفر عبر المحلات وبأسعار غالية عن السنوات المنصرمة حيث وصل حدود 90 دينارا للكيلوغرام وأحيانا وصل إلى 110 دينار، فكيف يفسر الزبون هذه المقاربة المتناقضة؟ ومن يتحمل ندرة مادة السميد من أكياس بوزن 10 كيلوغرام و25 كيلوغراما فما فوق؟

حملنا هذه الأسئلة لعدة أطراف، منها تجار التجزئة والجملة وبعض القائمين على المطاحن، وحتى بعض المستهلكين المتتبعين لمثل هذه الأزمات، وكانت النتيجة أن مادة السميد بشكل عام نادرة، إن لم نقل غير متوفرة أصلا، وهو القاسم المشترك بين كل بلديات الولاية، وإن وجدت هذه المادة فهي عبر نقاط البيع المعتمدة من طرف المطاحن وتوزع عليها مرة أو مرتين في الأسبوع، فتجد الطوابير تنفد في ظرف ساعات، وأما باقي محلات الخواص التي تبيع بالتجزئة فتنعدم بها تماما، والسبب كما أكده لنا البعض، أن تجار الجملة يطلبون هامش ربح أكبر، لأن هامش الربح المقنن لا يغطي حتى ثمن النقل من المطاحن إلى محلاتهم، فما بالك بمصاريف تنزيل الأكياس المقدمة لليد العاملة، حيث يفترض تسديد 05 دنانير مقابل كل كيس يحمله العامل البسيط من الشاحنة إلى مكان العرض، وثمن النقل يأخذ أيضا ضعف هذا، والهامش لا يتعدى خمسين دينارا في كيس من وزن 25 كيلوغراما، وبالتالي فمجرد جلبه لمادة الدقيق يعني خسارة فادحة له، ما جعل بعض تجار الجملة يصارحون تاجر التجزئة بأنهم يطلبون منه 100 دينار في الكيس الواحد على أن يقبل بفاتورة فيها هامش الربح خمسين دينارا، وهذا ما يرفضه تجار التجزئة، لأن هذا التعامل وإن ظهر قانونيا في شكل الفاتورة، إلا أنه يفرض عليهم بيعه بضعف المبلغ المحدد لهم، وحتى يتجنبوا كل هذه المتاعب والمخاطر من عواقب تؤدي بهم إلى السجن أو الغرامة المالية، فقد عزفوا عن جلب المادة في حد ذاتها، ما سجل ندرة وغياب لمادة السميد عن المحلات، فيما بقي الكيلوغرام الواحد من الدقيق معروضا في بعض محلات التجزئة والجملة وهو الذي يفترض أن يخرج من المطاحن بسعر 35 دينارا ويباع كأقصى حد بـ45 إلى 50 دينارا، لكن الواقع يسجل سعرا خياليا وصل حدود 90 دينارا، ومع اشتداد الأزمة والندرة وصل حدود 110 دينار، لأن الطلب عليه ليس بالكثير من جهة، ولأن مختلف جهات الرقابة لا تركز على فئة الكيلوغرام الواحد، بقدر ما تركز على أكياس من وزن 10 كيلوغرامات و25 كيلوغراما فما فوق.

من جهتهم، يؤكد أصحاب المطاحن أن إنتاجهم مازال كما هو بكمياته، وأنهم يخرجون يوميا نفس الكميات إلى تجار الجملة ونقاط البيع، وأنهم غير مسؤولين على الندرة، في حين يرفض تجار الجملة إلصاق التهم بهم، ويؤكدون أنهم عزفوا هم الآخرون عن توزيع مادة السميد، لأن هامش الربح فيها ضئيل جدا، مقابل المتاعب والمصاريف وعيون الرقابة وغيرها.

وفي ظل هذه الوضعية يبقى الزبون هو الحلقة الأخيرة التي تنزل عليها كل تبعات ما يقرره تجار الجملة والتجزئة والمطاحن.