"التراث الوطني كان عرضة للسلب وادعاء الملكية"

زار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، معرضا خاصا بإبداعات النساء الحرفيات على هامش الحفل التكريمي للمرأة الجزائرية بالمركز الدولي للمؤتمرات.

وخلال حديثه مع بعض الحرفيات شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة الحفاظ على التراث الوطني وتطويره وحمايته من التقليد والعمل على تصنيفه ضمن تراث البشرية لليونيسكو.

وثمن رئيس الجمهورية إسهام الحرفيات في إحياء التراث الجزائري الذي تم تهميشه --كما قال-- في فترة سابقة، مما جعله "عرضة للسلب وادعاء الملكية".

وشدد بهذا الخصوص على ضرورة "تطوير التراث الجزائري وحمايته من خلال تصنيفه كتراث غير مادي محمي في إطار منظمة اليونيسكو".

وفي معرض حديثه عن اللباس التقليدي على غرار الشدة التلمسانية، دعا رئيس الجمهورية الجهات الوصية إلى تقديم شهادة مطابقة للحرفي تحمي منتوجه من التقليد وتحفظ هذا التراث من محاولات إدعاء ملكيته.

وأكد رئيس الجمهورية للحرفيات استعداد الدولة لمرافقتهن ودعمهن لتسويق منتوجهن والتعريف به.