بمناسبة عيد المرأة.. قافلة طبية للبدو الرحل

أشرف عثمان عبد العزيز والي ولاية برج باجي مختار الحدودية على الاحتفالات المخلدة لذكري عيد المراءة والتى تقام لأول مرة بهذا الشكل في هذه الولاية الجديدة حيث تم تكريم عدد من النساء الذين قدمن خدمات للمجتمع في مختلف المجالات، وتميزت هذه الفعاليات بإعطاء إشارة انطلاق قافلة طبية موجهة للبدو الرحل في المناطق المعروفة باسم "تقراوت" ببرج باجي مختار وذالك بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي ، السلطات المدنية والعسكرية ، ممثلات الاتحاد الوطني للنساء، وفعاليات المجتمع المدني والحركة الجمعوية ، والتى سنقوم بإجراء فحوصات طبية وتوزيع أدوية ومواد غذائية و ألبسة على العائلات المعوزة بالمنطقة.