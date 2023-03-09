المضاربة ورفض التعامل بالفاتورة وراء التذبذب في الأسواق

تعود ندرة السميد على مستوى المحلات التجارية والأسواق في كل مرة لتطرح أكثر من تساؤل حول من يقف وراء هذا التذبذب الذي يدفع ثمنه المواطن، وبينما تنفي وزارة الفلاحة وجود أزمة في التموين بهذه المادة، يرى متابعون أن رفض التجار للتعامل بالفاتورة وراء عودة التذبذب في كل مرة.

رغم عودة السميد للظهور منذ فترة على مستوى المحلات التجارية ولو بكميات متفاوتة، إلا أن ذلك لم يقض على الطوابير أمام نقاط البيع التابعة لدواوين وتعاونيات الحبوب والبقول الجافة ببعض المناطق، يصنعها مواطنون يبحث أغلبهم عن كيس السميد الذي غاب طويلا عن رفوف المحلات ودخل دائرة البيع المشروط والسلع المتلاعب بأسعارها.

ففي بلدية حجوط بولاية تيبازة، تصنع الطوابير البشرية اليومية أمام نقطة بيع تابعة لديوان الحبوب والبقول الجافة، صورة عن رحلة البحث عن كيس السميد، بعد أن اختفت هذه المادة لفترة من رفوف المحلات، ولم يعد يتحصل عليها إلا المحظوظون ممن تربطهم علاقات بأصحاب المحلات، كما شهدت مداخل بعض المحلات التجارية عبر الولاية طوابير مع وصول كميات من السميد تم بيعها تحت أعين الشرطة.

فيما تحدث تجار تجزئة عن مشاكل تواجههم في اقتناء وتسويق السميد المدعم، حيث أشار البعض إلى أنهم يقتنون كيسا بسعة 25 كيلوغراما من السميد بسعر مرتفع بدل السعر المقنن، مطالبين بفتح تحقيق فيما يحدث، خاصة وأن التجار باتوا ضحية للبيع المشروط، إذ يجبرون على اقتناء كميات من العجائن مقابل الحصول على الكميات المطلوبة من مادة السميد.

من جهتها، سجلت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك عبر بعض مكاتبها الولائية، تذبذبا في وفرة مادة السميد، فعلى مستوى ولاية تيبازة يعاني المواطن من النقص في وفرة هذا المادة الاستهلاكية وخاصة على مستوى الجهة الغربية للولاية، واشتكى تجار التجزئة من جهتهم، من اضطرارهم إلى التنقل إلى ولاية البليدة لاقتناء هذه المادة بسبب نقصها على مستوى مطحنة بواسماعيل، نتيجة شكوى هذه الأخيرة من نقص كمية القمح التي تصلها، ويجد تجار التجزئة حسب ما كشفوا عنه لـ"الخبر" متاعب في اقتناء هذه المادة من ولاية البليدة، فالممونون يوفرون لهم السميد بأسعار تفوق تلك المقننة ويفرضون عليهم فواتير بأسعار مقننة، يقول هؤلاء.

وسجلت المنظمة عبر مكتب ولاية تقرت نقصا فادحا في وفرة السميد خلال الأسبوع الماضي، مما زاد من متاعب المواطن، وهو الحال بعديد بلديات ولايتي قسنطينة وميلة التي اشتكى مواطنوها من متاعب في الحصول على السميد وكذا ولاية سكيكدة، حيث سجل نقص في الوفرة. وبولاية النعامة سجل انعدام لمادة السميد في الأيام الماضية بدائرة عين الصفراء، حتى ذلك الموضب في أكياس من حجم 1 كيلوغرام وبأنواعه، عند تجار التجزئة كما تجار الجملة. وكشف مكتب المنظمة أن السبب وراء ذلك هو مشكل المصاريف الإضافية التي يتحملها التاجر عند تسويق السميد بالسعر المقنن.

كما سجلت المنظمة وفرة عبر ولايات أخرى كوهران، الجلفة، المسيلة، بسكرة، سعيدة، جيجل وسوق أهراس وغيرها ومناطق عدة بولاية النعامة، كما تم تسجيل تفاوت في الوفرة في عديد الولايات وبين منطقة وأخرى.

وكشفت المعاينات الميدانية أن أغلبية نقاط البيع التي تسوق السميد بالسعر المقنن هي تابعة لمطاحن الدولة.

تجار التجزئة يرفضون التعامل بالفاتورة

يشير العديد من تجار التجزئة الذين تحدثنا إليهم بخصوص غياب أكياس السميد عن رفوف محلاتهم، أن ذلك يعود لرفضهم جلب السميد بسبب فرض التعامل بالفاتورة، خاصة وأن سعر الكيلوغرام من السميد مسقف، وهو ما لا يعود بالفائدة عليهم، الأمر الذي يعيد طرح الإشكال المتعلق بتطبيق التعامل بالفاتورة وظهور الأزمات في المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع مباشرة مع محاولات تطبيق القانون.

وكانت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قد برّأت نفسها من التذبذب الذي تعرفه السوق الوطنية في مادتي السميد والفرينة، وردت ذلك إلى مجرد إشاعات، حيث أشارت إلى أن أصحاب المطاحن العمومية منها والخاصة يستفيدون من كميات كبيرة من القمح بنوعيه، تقارب 400 ألف قنطار بما يعادل باخرة في اليوم، من أجل تلبية الاحتياجات الوطنية وضمان استمرارية التموين بهذه المادة الحيوية.

ويوزع الديوان المهني للحبوب 380 ألف قنطار من الحبوب على أصحاب المطاحن العمومية منها والخاصة، من أجل ضمان استقرار السوق والاستمرار في تلبية الاحتياجات الوطنية.