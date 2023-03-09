بين تأثير الإشاعة واضطراب نمط الاستهلاك

اختلفت تبريرات عودة ظاهرة نقص مادة الدقيق ببرج بوعريريج، بين من يحمل تأثير الإشاعات على المستهلك، في غياب ثقة المواطن في استقرار السوق، ومن يحمل قانون العرض والطلب، وما يحدث من خلل في توفير السلع في السوق، بينما ذهب البعض الآخر إلى تحميل جشع المستهلك وغياب السلوك الحضاري في التعامل مع الندرة لدى المستهلك. وتفسر الأطراف الرسمية هذا النقص غير المبرر، بكونه أسلوبا من أساليب رفع القلق، واستغلال تخوف المواطنين الدائم من نقص المواد الغذائية الأساسية.

وسعيا منها لتحديد الأسباب الحقيقية للظاهرة، تنقلت "الخبر" بين مختلف الأطراف المعنية، وكانت البداية من ديوان الحبوب والحبوب الجافة، التي أكدت إدارتها بأن مخزون القمح يكفي حاجة ولاية برج بوعريريج والولايات المجاورة، وأن كل المطاحن تمون بانتظام، وفقا للحصص المحددة من طرف الوصاية، والتي تقدر بـ40 في المائة من طاقة الإنتاج لكل مطحنة، أي أنها توزع 15 ألف قنطار يوميا على 17 مطحنة عبر تراب الولاية، 5 آلاف منها قمح صلب، وعشرة آلاف قمح لين، وتخصص ألفين قنطار من القمح الصلب وكمية مماثلة من القمح اللين لمطاحن البيبان، المؤسسة العمومية التي تغطي حاجيات الولاية عبر شبكتها للتوزيع. كما أكد مدير التعاونية في رده لـ"الخبر" أن هذه الكميات ثابتة ومستقرة، ولم تعرف أي تغيير تحت أي ظرف.

ونفى مدير التجارة وجود أي ندرة بالولاية، مستبقا سؤال "الخبر"، ليتعرف بعدها بوجود بعض النقص الناتج عن تأثير الإشاعات على نمط الاستهلاك وتحريك غريزة التخزين لدى بعض المواطنين. وأضاف ذات المتحدث أن ببرج بوعريريج 17 مطحنة، ست منها تنتج الدقيق، بإجمالي يصل خمسة آلاف قنطار ومعدل توزيع يتراوح ما بين 3500 وأربعة آلاف قنطار، توزع داخل الولاية وفي الولايات المجاورة.

وفي تعليق على عودة ظاهرة النقص بعد فترة قصيرة من الاستقرار، أكد أنها غير مبررة، لأن التموين عادي، وشجعت مديريته المنتجين على إنتاج أكياس 10 كيلوغرام، بدل 25 كيلوغراما، ما يسمح بالوصول إلى أكبر عدد من العائلات، والتخفيف من فكرة التخزين لديها.

وذكر مدير التجارة في حديثة بتجنيد فرق مشتركة للمراقبة، ومحاربة الاحتكار والوقوف عند المنتجين وتجار الجملة والتجزئة، ونفى وجود أي شكوى أو تسجيل أي ظاهرة احتكار بالولاية.

وفور اتصالنا بمدير مطاحن "البيبان"، أكبر المنتجين بالولاية، أكد لنا بأن الكميات ثابتة والتوزيع عادي جدا، وأشار إلى أن المؤسسة تمتلك حوالي مئة نقطة بيع، إضافة إلى المتعاملين الخواص، وقال بأن 800 قنطار توزع يوميا في ولاية برج بوعريريج، و400 قنطار توجه للولايات المجاورة، بواسطة زبائنها من تجار الجملة، والدقيق متوفر بانتظام في كل نقاط البيع، وهو ما لاحظناه عند زيارة بعضها في عاصمة الولاية، حيث أكد المشرفون عليها بأن الأمور عادية ولم يسجلوا أي ضغط، كما حدث في الأزمة السابقة.

اتحاد التجار يعترف بوجود خلل في شبكة التوزيع

نقلنا هذه المعطيات إلى اتحاد التجار فكان الرد تأكيد وجود نقص وهو ناتج عن سوء التوزيع وتوجيه منتوج الولاية إلى ولايات أخرى، واستشهد بشكاوى تجار الجملة من معاملات مطاحن الرياض، وعدم التزامها بالبرنامج. وحاولنا التأكد من هذه المعطيات من بعض تجار الجملة الذين أكدوا لنا بأن الكميات الممنوحة لهم من طرف مطاحن الرياض، حوالي مئة قنطار كل شهر غير كافية، وأنها تباع مباشرة من فوق الشاحنة، خاصة وأن كل واحد منهم مكلف بجهة من جهات الولاية، وأعربوا لنا عن استيائهم من توجيه منتوج الرياض خارج الولاية، خاصة في فترة الأزمة، وأكدوا جميعا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على الدقيق من الولايات الأخرى، رغم إيداعهم الملفات لدى عدة مؤسسات منتجة.

عدنا بهذه التساؤلات لمدير الرياض، فكان رده أن نفس التجار تخلوا عن حصصهم منذ شهر ورفضوا استلامها لنقص البيع، وذكر أن مؤسسته تجارية، تحرص على حماية عمالها، رغم ذلك فإنها تقدم الحصص الممنوحة لكل متعامل وفقا لبرنامج معد سالفا. وعن نوعية المنتوج، قال بأنه يخضع لنوعية القمح، هل هو مستورد أم محلي؟ وجدد تأكيد توفر الدقيق في نقاط البيع.

حاولنا التقرب من بعض المستهلكين قرب نقاط بيع الدقيق، فكان الرد هو عدم توفر بعض العلامات تماما في السوق وندرتها، وصعوبة الحصول عليها، بينما أكد الجميع رداءة نوعية السلع المعروضة، واضطرار الزبون لاقتنائها أحيانا في غياب غيرها، بل وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك باتهام بعض المؤسسات المنتجة باستغلال النقص لتسويق منتوج رديء النوعية. وفسر تجار التجزئة ظاهرة انعدام بعض العلامات خاصة ثلاث أو أربع علامات وطنية واختفائها في السوق، بنوعية المنتوج وجودته والإقبال الكبير عليه، بينما تبقى العلامات الأخرى متفاوتة.

كما لاحظنا في السوق تواجد منتوج من ولايات بجاية وسطيف وغيرها رغم قلته، وتساءل بعض المستهلكين عن سبب غياب هذه العلامات رغم استفادتها من القمح المدعم، وذهب البعض إلى المطالبة بتتبع عملية التموين والإنتاج.

إلى ذلك اكتفى أغلب المنتجين في ردهم على "الخبر" بالتأكيد على كونهم يتلقون حصصهم من القمح التي تمثل 40 في المائة من قدرة الإنتاج بانتظام وتوجيه إنتاجهم للسوق وفقا لعقود مبرمة مع تجار الجملة منذ عدة سنوات، ونفوا أي تذبذب في الكميات وتراجع فيها، وذهب بعضهم إلى اقتراح مراجعة هذه الكميات ورفعها إلى 50 أو 60 في المائة من طاقة الإنتاج، ما يسمح بإغراق السوق والقضاء على ظاهرة الندرة، بل وغلق الأبواب أمام كل محاولة احتكار.

كما اتفق الجميع على أن جودة المنتوج تجعل الإقبال عليه كبيرة، في كل الأوقات، واعتبروا ذلك سببا مباشرا لغياب منتجوهم في المحلات. ليؤكد أحد مسيري مؤسسة "إكسترا" أن المؤسسة توجهت لإنتاج أكياس بخمس و10 كيلوغرامات لتتمكن من الوصول إلى أكبر عدد من العائلات، لكنه لم ينتج حجما أقل، والكميات الموزعة نفسها ولم تتغير أبدا.

وخلص جميع المتدخلين إلى أن قانون العرض والطلب يبقى الحل لكل الأزمات، وأن نوعية الدقيق ترتبط بنوعية القمح المستورد، وأشار بعضهم إلى النوعية الجيدة للقمح الكندي المستورد مؤخرا، كما ناشدوا رفع الحصص الممنوحة للمطاحن لتلبية حاجة السوق، وتحدثوا عن فتح أبواب الاستيراد أمام المنتجين لتحميلهم مسؤولية نوعية الدقيق الموزع وغلق باب التهرب من المسؤولية.

حماية المستهلك: غياب الشفافية وراء الندرة

من جهته يرى حصان العياضي، ممثل المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ببرج بوعريريج، أن الأزمة عادت بعد قرار تطبيق قانون الأسعار المقننة، وتشديد الرقابة لفرض احترام الأسعار، ما أدى إلى عزوف بعض المنتجين والمتعاملين الاقتصاديين عن توفير مادة الدقيق، أي أن الاضطراب جاء مباشرة بعد تطبيق القرار، في حين كانت الأمور عادية قبله، وطالب المتحدث مديرية التجارة والأجهزة المعنية بتشديد الرقابة ومتابعة عملية الإنتاج من تعاونية الحبوب حتى المستهلك، خاصة وأن كميات القمح المدعم الممنوحة للمنتجين لم تعرف أي تقليص، وقال بأن هذه الندرة الدائمة في المواد الأساسية كالحليب والدقيق، تجعل المواطن لا يستفيد من الأموال الضخمة التي تخصصها الدولة لحماية القدرة الشرائية للطبقات الهشة، ما يفرض مراقبة ميدانية حقيقية لسلسلة الإنتاج والتوزيع.