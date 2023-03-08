رسميا .. شباب بلوزداد يستقبل الزمالك في هذا الملعب

أعلنت إدارة شباب بلوزداد أنها ستستقبل نادي الزمالك المصري، رسميا، في ملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة بعدما كان مبرمجا في ملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

وأكدت الإدارة البلوزدادية أن هذا القرار جاء بعد تعذر قبول طلب الاستقبال في ملعب نيلسون مانديلا (براقي) لأسباب تقنية.

وكانت ذات المصدر قد أكد في وقت سابق أنه تقدم بطلب للسلطات العمومية من أجل احتضان أحد ملاعب العاصمة للمواجهة الحاسمة.

من جهة أخرى اعتذرت إدارة الشباب وعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة، مهدي رابحي، من المناصرين الذين عانوا خلال رحلة القطار من وإلى عنابة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات ضد المتسببين في تعطيل خطة طريق تنقل الأنصار.

في نفس السياق، تقدمت إدارة النادي العاصمي بجزيل الشكر لكل السلطات المحلية وسكان ولاية عنابة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي حظي به وفد شباب بلوزداد وأنصاره في هاته المدينة بمناسبة استقبال المريخ السوداني، أمس الثلاثاء.

وسيكون شباب بلوزداد على موعد مع مواجهة حاسمة أمام الزمالك المصري في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا يوم 17 مارس الحالي، حيث يتواجد أبناء العقيبة في وصافة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط خلف المتصدر، الترجي التونسي (9 نقاط)، فيما يتقاسم الزمالك والمريخ المركز الثالث برصيد 4 نقاط لكل منهما.