غليزان: توقيف شخص يمارس الشعوذة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة عمي موسى في غليزان من توقيف شخص يبلغ 63 سنة يقوم بممارسة طقوس السحر والشعوذة والنهب والاستهزاء بالمعلوم من الدين وهذا إثر معلومات تفيد بوجود شخص يقوم بممارسة طقوس الشعوذة والنصب على الأشخاص بمسكنه العائلي بعمي موسى.

وبعد عملية الترصد وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم توقيفه وتفتيش مسكنه العائلي تم العثور على مواد ومستحضرات تستعمل في كتابة الطلاسم وجلود الحيوانات وهيكل لطائر الهدهد وكتب تستعمل في السحر ومادة الرصاص وأعشاب وزيوت وصور فوتوغرافية لضحايا، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي قدره 565 مليون من عائدات نشاطه الإجرامي.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية قدم المشعوذ أمام الجهات القضائية.