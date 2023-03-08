تيبازة: توقيف سائق حافلة عرض حياة المواطنين للخطر

أوقفت مصالح الدرك الوطني تيبازة، سائق الحافلة التي ظهرت في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهي في حالة تشكل خطر على المسافرين ومستعملي الطريق.

وأشارت خلية الاتصال و العلاقات العامة بالمجموعة التقليدية الدرك الوطني بتيبازة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أنه على إثر تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي لحافلة لنقل المسافرين بمدينة بوسماعيل ممتلئة بالركاب عن آخرها مائلة على الجهة اليمنى بسبب خلل في نظام التعليق، الأمر الذي يشكل خطرا على الركاب ومستعملي الطريق، تم تشكيل دورية لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوسماعيل والبحث عن المركبة المعنية، ليتم العثور عليها واقتيادهما رفقة سائقها إلى مقر الفرقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبعد مراقبة الوثائق الإدارية للحافلة تبين أن المعني لم يقم بتقديمها للمراقبة التقنية الدورية، كما أن بها خللا على مستوى نابض التوازن، ليتم رفع جنحة تعريض حياة المواطنين ومستعملي الطريق للخطر وكذا مخالفة عدم تقديم المركبة للمراقبة التقنية الدورية الإجبارية ضد المعني.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم وضع المركبة بالمحشر البلدي ببوسماعيل وتقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة.