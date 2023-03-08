المدية: تكريم المرأة في عيدها العالمي

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن من شهر مارس، أشرف اليوم جهيد موس والي الولاية على الاحتفال الولائي بمقر الولاية بتكريم المرأة في مختلف القطاعات.

وفي كلمته بالمناسبة ثمن والي المدية جهود المرأة في مختلف القطاعات المرأة سيما في مختلف المناسبات أين برهنت المرأة بأنها قادرة على تحمل الصعاب ومجابهتها من حيث أنها هي التي تَرث وتُوَرِّثُ رسالة الوفاء للوطن ومقومات الشخصية الوطنية. وهي اليوم تمضي متسلحة بكل ما ورثته من البطلات اللائي انتزعن بكل جدارة واستحقاق المكانة اللائقة للمرأة، تامة غير منقوصة، في صنع تاريخنا، قديمه وحديثه، مسلحة بالعلم والمعرفة يحدوها الأمل والثقة بأنه من حقها وواجبها أن تساهم دون هوادة في بناء حاضر وطنها ومستقبله في ظل الجزائر الجديد.

هذا وكانت المناسبة وقفة مع انجازات السيدات في مختلف المجالات أين حظين بالتكريم وسط تثمين الجهود والدعوات لاستمرارها.