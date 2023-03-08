الفنانة بلحاج نسرين في عرض مسرحي للمرأة

تتواصل بدار الثقافة حسن الحسني بمدينة المدية فعاليات البرنامج الثقافي والفني المسطر للسنة الجارية والمتضمن إحياء المناسبات على اختلافها، وفي هذا الإطار وإحياء لليوم العالمي للمرأة وعلى هامش الأيام الولائية العاشرة لفن التطريز التقليدي وتزيين البيوت وعلى شرف سائر مبدعات وحرائر أستمتع عشاق الركح بعرض مونودراما بعنوان طيوشة من أداء الفنانة نسرين بلحاج، العرض كان عبارة عن فرجة حقيقية ممتعة للحضور، من خلاله نقلت الفنانة نسرين بلحاج بين الفينة والأخرى من الفرح والضحك والفكاهة إلى حقائق واقعية تعيشها المرأة في يومياتها والظروف المعيشية، جسدت من خلاله الفنانة معاناة المرأة وبتفاصيل دقيقة جعلت حرائر المدية يتفاعلن كثيرا معها ويتجاوبن مع مشاهد العرض، ويفهمن الرمزية والرسائل المشفرة التي عملت الفنانة على تبليغها.