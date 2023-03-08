فوضى في قطارات الضاحية

أدى سحب "مفتاح الطوارئ" من أحد المسافرين، عند النقطة المرورية بين محطتي بني مراد والرئيسية بقلب مدينة البليدة، إلى توقف قطار الضاحية بعد افتتاح الأبواب ما جعل المسافرون ينزلون خوفا من وجود طارئ، حيث تدخل رجال الدرك لطمأنة الركاب والسيطرة على الوضع المفاجئ.

وفضلا عن الحادث المذكور عرفت قطارات أخرى عدة تأخيرات، حيث كشف بعض المسافرين لـ"الخبر" أن بعضهم اضطر إلى الانتظار في المحطة لما يزيد عن الساعتين ما تسبب في فوضى ملفتة.

واتضح أن سبب تلك التأخيرات والفوضى يعود إلى الازدحام الكبير على بوابات تلك القطارات، خاصة وأن الموعد كان احتفائيا بعيد المرأة وعطلة مدفوعة الأجر لبنات حواء، بالإضافة إلى الجو الربيعي المعتدل، وإلى كتابة هذه الأسطر لا يزال العشرات من المسافرين قابعين ينتظرون بمختلف محطات القطار للعودة إلى منازلهم.