الصين تكشف نواياها في الشرق الأوسط

صرح وزير الخارجية الصيني تشين قانغ بأن الصين ترغب في أن تعزز الأمن والاستقرار وأن تكون شريكة للتنمية والازدهار وأن تعزز الوحدة والقوة في الشرق الأوسط.

وأشار المسؤول لوكالة الانباء الصينية تشينخوا بان الصين ودول الشرق الأوسط تتمتع بتاريخ طويل من الصداقة والشراكة.

وكانت الصين قد اتفقت خلال القمة الصينية-العربية الأولى التي عقدت في 9 ديسمبر 2022، مع الدول العربية على بذل جهود شاملة لبناء مجتمع مصير مشترك صيني-عربي في العصر الجديد، ما دفع التعاون الودي بين الصين والدول العربية، وفقا لما صرح به المسؤول الصيني.

كما أشار إلى الزيارة التي أجراها رئيس جمهورية إيران الإسلامية إبراهيم رئيسي إلى الصين الشهر الماضي، والتي اتفق خلالها الجانبان على تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وإيران ودفع العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.

واضاف أن الصين تدعم دول الشرق الأوسط في التمسك بالاستقلال الاستراتيجي، وتعارض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لدول الشرق الأوسط.

وقال تشين إن الصين ستواصل التمسك بالعدالة ودعم دول الشرق الأوسط في السعي لتسوية سياسية للقضايا الساخنة في المنطقة من خلال الحوار والتشاور.

واكد تشين أن الصين تحترم تماما دول الشرق الأوسط بصفتها سادة شؤونها، وليس لديها نية لملء الفراغ المزعوم ولن تبني دوائر حصرية في المنطقة.