سوناطراك تعزز تعاونها مع هذا البلد

شرع المعهد الجزائري للبترول لسوناطراك بتوقيع إتفاقية تعاون وشراكة في مجالات التكوين وتنمية المهارات بقطاع المحروقات مع المعهد الوطني المتعدد التقنيات فيليكس هوفويت بواني، حيث جرت مراسم التوقيع بمدينة ياموسوكرو بدولة كوت ديفوار.

وحسب بيان لها فإن الإتفاقية تتضمن خمسة مجالات شراكة تم تحديدها مع المدرسة العليا للبترول والطاقة وهي إحدى المدارس الكبرى للمعهد الوطني المتعدد التقنيات فيليكس هوفويت بواني.

كما قام وفد المعهد الجزائري للبترول الذي يرأسه مدير المعهد قنون عبد القادر بإجراء عدة لقاءات، كما تم تقديم محاضرتين على هامش الزيارة قدمها أساتذة باحثين من المعهد الجزائري للبترول تمحورت الأولى حول موضوع التكرير والبتروكيماويات في حين موضوع المحاضرة الثانية تناول الإنتقال الطاقوي.