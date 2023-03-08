ولد علي يستدعي 28 لاعبا

وجه مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 23 سنة، نور الدين ولد علي، الدعوة لـ28 لاعبا أحدهم ينشط في الخارج، للمشاركة في تربص بمدينة عنابة من 9 إلى 13 مارس، استعدادا للمواجهة المزدوجة مع غانا شهر مارس الجاري، لحساب الدور الثالث والأخير من تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2023، حسبما أفادته الاتحادية الجزائرية (فاف) اليوم الأربعاء على موقعها الرسمي.

وأوردت الفاف في بيان لها أن "زملاء اللاعب بوعالية سيخضعون لبرنامج تحضيري مقسم إلى حصتين في اليوم، الأولى على (9:30) و الثانية ابتداء من (17:00). ولحظة وصولهم إلى عنابة سيجرون تدريبا خفيفا قبل الشروع بعدها بيوم في صلب الموضوع".

وكان من المفروض أن يواجه المنتخب الوطني الجزائري نظيره الإثيوبي (8-9 مارس) باديسا ابيبا في مقابلة الذهاب وفي (12-13 مارس) بالجزائر في الإياب، ضمن الدور الثاني المكرر، إلا أن الفريق الإثيوبي قرر الانسحاب، ليواجه "الخضر" بذلك في الدور الثالث والأخير منتخب غانا.

وتم إقصاء منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي أقصى كلا من إثيوبيا (الدور الأول) والجزائر (الدور الثاني)، إثر ارتكابه لخطأ خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم-2019 التي توجت بها مصر (البلد المنظم).

ويعود ذلك إلى إشراك منتخب الكونغو الديمقراطية للاعب آرسين زولا، والذي تم تزوير تاريخ ميلاده من سنة 1996 إلى سنة 1997، وهو ما لا يسمح له بالمشاركة في هذه المباريات، ليتم إقصاؤه من التصفيات رغم تأهله إلى الدور المقبل.

وتجرى مقابلة الذهاب التي تجمع المنتخب الوطني بنظيره الغاني، يوم الجمعة 24 مارس الجاري بملعب 19 ماي 1956 بعنابة على (22:00)، فيما تقام مباراة العودة يوم الثلاثاء 28 من نفس الشهر بكوماسي الغانية.

وتقام كأس أمم إفريقيا-2023 من 2 إلى 26 نوفمبر القادم، حيث سيتأهل الثلاثة الأوائل إلى الألعاب الأولمبية باريس-2024 (26 جويلية-11 أوت).

قائمة اللاعبين:

حراسة المرمى: أسامة ملالة (اتحاد الجزائر), رضوان معاشو (شباب بلوزداد), رمضان عبد اللطيف (مولودية الجزائر).

اللاعبون: أكرم بولمخالي (مولودية الجزائر), عزي محمد (شباب بلوزداد), نشاط جبري فارس (شبيبة القبائل), بلقاسم بوزيدة (نادي بارادو), عبد الله بن دومة (نادي بارادو), رفيق منداس (شباب بلوزداد), فؤاد زرغار (هلال شلغوم العيد), بوناصر عبدالصمد (اتحاد الجزائر), زغداد يسين (نجم مقرة), تليلي محمد (أولمبي المدية), عبد الحميد دريس (نجم مقرة), لياس عطالله (نجم مقرة), سيريل خوثير (لوهانس سيزو/ فرنسا), يسين تيطراوي (نادي بارادو), شكال بلحاج (شباب قسنطينة), حمادي عبدلي (شباب بلوزداد), بولبينة عديل (نادي بارادو), أخريب لحلو (شبيبة القبائل), طمين منذر (شاب قسنطينة), بلخادم محمد (شباب بلوزداد), محمد اسلام بلخير (شباب بلوزداد), كسيلة بلعالية (شبيبة القبائل), مهدي بوشريط (مولودية الجزائر), أكرم بوراس (شباب بلوزداد), بوعلام سرير (جمعية الشلف).