انجاز أضخم قاموس حول حرب الجزائر

كشف المؤرخ ترامور كومونور على صفحته الخاصة عن الانتهاء من انجاز قاموس " حرب الجزائر " المنجز رفقة المؤرخة الجزائرية وناسة سياري تنقور والمؤرخة سيلفي تينو، يتضمن 1500 صفحة، سيصدر في 16مارس القادم عن دار النشر " لو كان éditions bouquins".

أكد الباحث في التاريخ والعضو في اللجنة حول التاريخ والذاكرة من الجانب الفرنسي " يتضمن القاموس 750 ملاحظة حول الأحداث وتطلب العمل 6سنوات من العمل من 2016 لغاية 2023، بمشاركة أكثر من 60 مساهم في إعداد المضمون الأضخم حول حرب الجزائر".

للتذكير فإن المؤرخة وناسة سياري تنقور سبق لها انجاز كتاب جماعي بعنوان "تاريخ الجزائر الاستعمارية" سنة 2014 , مع كل من سيلفي تينو وعبد الرحمان بوشان وجون بيير بيرولو. يعتبر القاموس ثمرة التعاون بين الجامعيين من الضفتين بعيدا عن خطابات السياسيين وارتباطهم بالرهانات السياسية.