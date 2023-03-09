الرئيس تبون في بكين قريبا

يعتزم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القيام بزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية خلال السنة الجارية.

وأشار الجانبان خلال استقبال الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني، الأربعاء، بمقر الوزارة، سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، لي جيان، إلى ضرورة تسريع تجسيد المشاريع المهيكلة الهامة المضمّنة في الخطة الخماسية الثانية للشراكة الإستراتيجية (2022-2026) والخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق وكذا الخطة الثلاثية (2022-2024) للتعاون في المجالات الرئيسية، لاسيما إنجاز ميناء "الجزائر وسط" بشرشال، تثمين استغلال منجم الحديد بغار جبيلات بتندوف، استغلال وتحويل الفوسفات ببلاد الهدبة بتبسة وواد الكبريت بسوق اهراس، وتطوير منجم الزنك والرصاص بواد أميزور ببجاية.