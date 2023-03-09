الرابطة المحترفة تأجل ثلاث مواجهات

قررت الرابطة المحترفة لكرة القدم، تأجيل مباراة نادي شباب بلوزداد أمام ضيفه وفاق سطيف التي كانت مبرمجة بتاريخ الـ 12 من مارس الجاري.

ووفق الصفحة الرسمية لـ " السياربي" على الفايسبوك، فإن الرابطة استجابت لطلب الفريق المستضيف، وذلك نظرا لالتحاق عدة لاعبين بتربص المنتخب الوطني الأولمبي واستعدادات النادي لمواجهة نادي الزمالك المصري في رابطة أبطال افريقيا.

كما أجلت الرابطة المحترفة، لقاء مولودية الجزائر أمام مضيفه نجم مـﭭرة التي كانت مقررة هذا الجمعة لحساب الجولة الـ 19، وكذلك مباراة شباب قسنطينة أمام نادي بارادو.