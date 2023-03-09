الرئيس التونسي: بلادنا تعيش وضعا ماليا صعبا

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد -خلال جلسة لمجلس الوزراء- إن المعركة التي يقودها بالقانون ضدّ من عاثوا فسادا بالبلاد ستستمر بالقوة نفسها، وفق تعبيره.

وأضاف أنه سيتم حل المجالس البلدية كلها وتعويضها بنيابات خصوصية، كما سيتم النظر في مشروعي مرسومين يتعلقان بتنقيح القانون الانتخابي للمجالس البلدية ومشروع يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم.

وقال سعيد إنه سيتم إصدار الأمر المتعلق بدعوة مجلس النواب للانعقاد احتراما للمواعيد التي تم قطعها.

وأضاف أن تونس تعيش وضعا ماليا صعبا لم تتسبب فيه حكومته على الإطلاق، وأن "من كانوا يدعون إلى محاربة الفساد هم من كانوا في طليعة المفسدين، واليوم يتظاهرون بكل حرية وتحت حماية الأمن ويدّعون أن هناك استبدادا"، من دون تسمية أي جهة.