"إيصال المعلومة الصحيحة يبطل الإشاعات"

أشرف وزير الاتصال على الدورة التكوينية المعنونة حول الإعلام الاتصال المؤسساتي بمشاركة ولايات سعيدة، تلمسان، سيدي بلعباس، النعامة، البيض، وهران وعين تموشنت حيث أكد على ضرورة هذه الدورات التكوينية ‌بالنسبة للصحفيين والمكلفين بخلايا الاتصال لمختلف المؤسسات وقال إن عدم التواصل صديق الإشاعات وان توصيل المعلومة الصحيحة هو عدو هذه الإشاعات. خاصة أنها تجعل المواطن شريك فعال في التنمية المحلية ومرافقة المسؤولين المحليين.

وإن هذه الدورات ستتواصل عبر كل مناطق الولاية وقد أكد عبد المجيد تبون في لقائه الأخير مع الصحافة الوطنية على ضرورة التكوين وأضاف إن الفكر الإعلام المؤسساتي يبنى على الفكر التنافسي الترويجي التسويقي الذي يميل أكثر إلى الإشهار والدعاية التي تتماشى مع سياسة المؤسسة حتى يساعدها في الوصول إلى جمهورها في الوقت والمكان المناسبين مهما كانت حالتهما، وبناء صورة ذهنية جيدة عن المؤسسة لدى جمهورها ومختلف شركائها.

وواصل يقول إن المعلومة الصحيحة هي همزة وصل بين الإدارة والعمال وبينها وبين الجمهور الخارجي وبين المؤسسة وشركائها الخارجيين.