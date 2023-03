Tebboune prochainement en Chine

Les deux parties ont souligné, lors de la réception par le Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Amar Belani, de l’ambassadeur de Chine en Algérie, Li Jian, l’impératif d'accélérer la concrétisation des projets structurants majeurs, inscrits dans le 2e Plan quinquennal de coopération stratégique globale (2022-2026), le Plan exécutif pour la concrétisation conjointe de l'Initiative de la Ceinture et de la Route et le Plan triennal (2022-2024) de coopération dans des domaines stratégiques, comme la réalisation du port Centre de Cherchell, la valorisation de l'exploitation de la mine de fer de Gara Djebilet à Tindouf, l'exploitation et la transformation du phosphate de Bled El Hadba à Tebessa et OuedKebrit àSougAhras, mais aussi le développement de la mine de zinc et de plomb de OuedAmizour àBéjaia.