الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس هيئة الأركان الليبي

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الخميس، رئيس هيئة الأركان لحكومة الوحدة الوطنية الليبية الفريق أول محمد علي حداد.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فإن اللقاء جرى بحضور رؤساء الدوائر ومديرين مركزيين من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني.

وأكد الفريق أول سعيد شنقريحة على أهمية اللقاء من خلال تبادل وجهات النظر حول تطور الأوضاع في المنطقة الإقليمية والوقوف على مدى تطور التعاون وقال الفريق أول سعيد شنقريحة: "تاريخنا المشترك ومساندة الشعب الليبي للثورة التحريرية الجزائرية يحتم علينا العمل على تسوية الأزمات التي تمس أمن المنطقة.