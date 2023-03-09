تصريح زفيزف بخصوص توقيع الإتفاقية مع سوناطراك

تحدث جهيد زفيزف عن اتفاقية الرعاية المبرمة مع شركة سوناطراك، والتي تمت اليوم الخميس بحضوره رفقة الرئيس المدير العام توفيق حكّار.

وقال زفيزف:" "إنه لشرف عظيم وسعادة حقيقية لي أن أكون حاضرًا بينكم اليوم كجزء من توقيع اتفاقية شراكة ستربط أكبر شركة وأكبر اتحاد رياضي في البلاد".

وأضاف:" تهدف اتفاقية الشراكة هذه إلى فتح صفحة جديدة من التعاون الوثيق مما يسمح لـ" الفاف"، بالاستفادة من المساهمة والدعم لتحقيق العديد من مشاريعها الهامة المدرجة في برنامج تطوير كرة القدم ودعم مختلف المنتخبات الوطنية، ولا سيما المنتخب الأول".

وختم:" كما أن هذا الاتفاق يلبي تطلعات المؤسستين وإدارتهما من أجل حشد كل الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف المنتظرة".