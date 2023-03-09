عون يتوعد عصابات الدواء والإطارات المتقاعسة

أكد اليوم، وزير الصناعة الصيدلانية علي عون أن الحكومة تخوض حرب ضد مافيا الدواء، لافتا إلى وجود عصابات تقوم بإخراج الأدوية من الجزائر نحو الخارج وتشتري عائداتها حبوب بريغابالين، كما أشار إلى أن هذا الاستنزاف يكلف الجزائر 250 مليون أورو سنويا، تضاف إليها المكملات الغذائية التي تكلف الخزينة العمومية 500 مليون أورو سنويا. كما شدد على المضي في رفع طاقة انتاج الأدوية محليا لتغطية حاجيات السوق الوطنية.

وأكد الوزير في تصريحات صحفية من وحدة انتاج صيدال بشرشال في تيبازة أن الحكومة عازمة على محاربة مافيا الدواء، منها "الكابة" التي تسوق أدوية منتهية الصلاحية، منذ 2017، وصرح "قررنا في الحكومة محاربة المضاربة بالأدوية واحتكارها" داعيا الاعلاميين الى الانخراط وكشف المستوى من خلال التحقيقات.

وبخصوص الشراكة، أكد عون على أن الشراء الأجانب يجب ان ينظروا الجزائر كشريك وليس كسوق، فأي شراكة لا تأتي بالجديد ولا تكون مفيدة للجزائر فهي غير مقبولة، كاشفا أن القطاع يعمل على توسيع سوق صيدال على المستوى الوطني حتى تغطي بين 20 إلى 25 بالمئة من احتياجات الجزائر من الأدوية، وقال في هذا السياق" تعهدت أمام الرئيس بأن يغطي مجمع صيدال بين 20 إلى 25 من احتياجات السوق الوطنية من الأدوية مع نهاية 2023"، لافتا إلى بداية انتاج الأنسولين بوحدة قسنطينة في 19 مارس الجاري.

وفي السياق، حذر الوزير مسؤولين بمجمع صيدال من مغبة عدم الالتزام بالتوجيهات التي يقدمها منذ 6 أشهر بخصوص النهوض بالمجمع واستغلال إمكانياته التي جاءت نتيجة لاستثمارات الدولة، مؤكدا أنه كمسؤول سيتخذ اجراءات عقابية في حق بعض المسؤولين بالمجمع بداية من الأسبوع المقبل.