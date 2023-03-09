النعامة: تخصيص ثلاثة ملايير سنتيم للأندية الرياضية

أكد والي النعامة، خلال زيارته لبلدية العين الصفراء وتفقده للمرافق والمنشآت الرياضية وحديثه لمسيري الفرق الناشطة في مختلف البطولات والمستويات أنه تم تخصص مبلغ ثلاثة ملايير سنتيم لتدعيم الفرق والأندية الرياضية عبر مختلف بلديات الولاية.

وسيوجه هذا الغلاف المالي، للأندية التي تنافس من أجل اللقب على غرار فريق شباب المشرية الذي ينشط في بطولة القسم الوطني الثاني، ويلعب الأدوار الأولى قصد التتويج باللقب والصعود وكان نصيبه مبلغ 800 مليون سنتيم من الإعانة التي تم رصدها لمختلف أندية الولاية.

وبالمناسبة شدد مسؤول الجهاز التنفيذي، على ضرورة استغلال المرافق الرياضية وفتحها للشباب لممارسة هواياتهم مع توفير المرافقة لهم والصيانة الدائمة للمرافق لضمان استمرارية خدماتها.