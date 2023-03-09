صب منحة رمضان على المكشوف

أفرجت مصالح وزارة المالية، أمس، عن ترخيص بالدفع على المكشوف، بعنوان سنة 2022، للمنحة الموجهة للأسر المحتاجة، في إطار العملية التضامنية لشهر رمضان 2023.

وفي هذا الإطار، وقع المديرين العامين، لكل من المديرية العامة للميزانية، والخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة مقررا يحمل رقم 1618، تم من خلاله تكليف أمناء الخزينة لدى البلديات، بالشروع في الدفع على المكشوف لمنحة بمبلغ 10 آلاف دينار، لفائدة الأسر المحتاجة المحصاة في إطار العملية التضامنية لشهر رمضان 2023.

وبناءا على ذلك، دعت مراسلة المالية، المصالح المختصة لوزارة الداخلية، إلى الشروع في تسوية العملية في إطار تنفيذ الاعتمادات المخصصة للتكفل بها.