الجلفة: إيداع شيخ السجن بتهمة الاعتداء جنسيا على قاصر

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عين وسارة بالجلفة اليوم الخميس، بإيداع شخص في العقد السابع من عمره الحبس المؤقت، بعدما وجهت له تهمة ارتكاب جناية الفعل المخل بالحياء ضد قاصر يبلغ من العمر 11 سنة وسط مدينة البيرين شمال شرق الجلفة.

تفاصيل القضية حسب مصادر "الخبر "تعود إلى يوم الثلاثاء بعد سماع المتهم من طرف مصالح الأمن بدائرة البيرين عقب تقدم والد القاصر بشكوى رسمية ضد الشيخ الذي ضبط متلبسا بممارسة الفعل المخل بالحياء ضد الطفل مع تدعيم الشكوى بشهادة طبية من طرف الطبيب الشرعي لتباشر مصالح الأمن تحقيقا في القضية قامت من خلاله بتوقيف المشتبه منه وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم الشيخ السبعيني اليوم أمام العدالة أين صدر في حقه أمر إيداع رهن الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية إلى غاية محاكمته لاحقا.