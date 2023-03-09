العاصمة: وفاة شخص واختناق آخر بالغاز

تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، من إنقاذ شخص وتسجيل وفاة آخر جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكاربون بباب الواد العاصمة.

وأفادت ذات الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية عبر "الفايسبوك"، أن مصالحها تدخلت على الساعة 13 سا و53 دقيقة، من أجل حادت تسمم بغاز أحادي أكسيد الكاربون، بشارع عمر بن عيسى بلدية باب للواد بالعاصمة، المنبعت من سخان الماء بدون قناة صرف الغازات المحروقة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحادث خلف وفاة شخص وضحية لها صعوبة في التنفس تم إسعافها ونقلها إلى المستشفى فيما تم تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث.