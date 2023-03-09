"الجوية الجزائرية" تلغي بعض الرحلات إلى هذه الوجهة

ألغت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، بعض الرحلات الجوية المبرمجة لهذه الأيام من وإلى فرنسا.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أنه بعد إشعار الإضراب من طرف الوظيف العمومي التي نقلتها نقابات المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي لكل من 9، 10 و11 مارس 2023 تضطر "الجوية الجزائرية" لإلغاء بعض الرحلات المبرمجة من إلى فرنسا في هذه الأيام.

ودعت "الجوية الجزائرية" المسافرين المتأثرين بهذه الإلغاءات الاتصال بوكالة الخطوط الجوية الجزائرية أو التواصل بمركز الاتصال، يضيف البيان.