ثلاثة عشر جريحا في حادثي سير بسيدي بلعباس

أعلنت مصالح الحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس عن تدخل عناصرها لإجلاء وإسعاف 13 جريحا كانوا قد أصيبوا خلال حادثي مرور منفصلين بأقاليم ولاية سيدي بلعباس يوم الخميس، وذلك بدء بذلك الاصطدام العنيف الذي كان الطريق الولائي رقم 80 مسرحا له غير بعيد عن حي الشهيد "عبد القادر بومليك" بعاصمة الولاية، أين تسبب ارتطام مركبة نفعية بسيارة أجرة في إصابة 10 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى استعجالات المركز الاستشفائي الجامعي "الدكتور عبد القادر حساني" بسيدي بلعباس.

وتتراوح أعمار المصابين ما بين 07 و 76 سنة، وهم الذين تم البقاء على غالبيتهم تحت المراقبة الطبية المستمرة خاصة أولئك الذين تبين معاناتهم من كسور متعددة.

وكان الطريق الولائي رقم 05 الكائن بإقليم بلدية عين ثريد بإقليم دائرة تسالة شمالا قد شهد في حدود منتصف نهار الخميس حادثة انحراف سيارة خفيفة عن مسارها الطبيعي قبل انقلابها ، وهو ما ترتب عنه إصابة 3 أشخاص (19 – 46 سنة) كانوا على متنها بجروح مختلفة ، ما عجل بتدخل أفراد الحماية المدنية الذين تكفلوا بنقل هؤلاء صوب استعجالات المركز الاستشفائي الجامعي بعاصمة الولاية.