خط خنشلة-عين البيضاء: رخروخ يأمر بتقليص مدة الإنجاز

أعطى وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الخميس بخنشلة أوامرا تقضي بالعمل على تقليص مدة إنجاز مشروع خط السكة الحديدية خنشلة-عين البيضاء بأم البواقي البالغ طوله 51 كلم من 24 إلى 18 شهرا.

وكشف الوزير في تصريح صحفي، عقب استماعه لعرض تقني حول هذا المشروع المسجل ضمن البرنامج التكميلي للتنمية الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لفائدة ولاية خنشلة، بأنه أسدى تعليمات إلى المقاولات المكلفة بالإنجاز بتسريع وتيرة الأشغال حتى يتسنى استلام المشروع الذي انطلقت به الأشغال في ماي 2022 "خلال شهر ديسمبر من سنة 2023".

وبخصوص العقبات التي تواجه المشروع بسبب إجراءات نزع الملكية للأراضي الواقعة على رواق المشروع وتحويل الشبكة الكهربائية والغازية، أمر رخروخ بالعمل على المتابعة اليومية لمدى تقدم الإجراءات الإدارية المصاحبة لإنجاز المشروع وتذليل كافة العقبات من أجل تقليص مدة الأشغال وتسليم المشروع ووضعه حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية.

كما أكد الوزير على ضرورة تعزيز ورشات الأشغال باليد العاملة والعمل بنظام المناوبة طيلة ساعات اليوم من أجل تسليم المشروع الذي قال بأن "له أهمية اقتصادية واجتماعية على سكان ولاية خنشلة من حيث توفير اليد العاملة ونقل المواطنين نحو باقي ولايات الوطن".

وفي ذات السياق أفاد رخروخ بأنه "يعول على تعاون السلطات المحلية والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني من أجل مد يد العون للمقاولات المكلفة بالإنجاز من أجل رفع العوائق التي تعترض بعض مقاطع المشروع الذي يتم تجسيده على طول 51 كلم".