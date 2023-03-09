المجلس الشعبي الوطني: ضبط الجدول الزمني لأشغال الفترة المقبلة

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، تم خلاله ضبط الجدول الزمني لأشغال الفترة المقبلة، حسب ما أوضحه بيان لذات الهيئة.

وأوضح المصدر ذاته، أن أشغال الاجتماع استهلت بضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس للفترة المقبلة ودراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة وإرسال ما استوفى منها الشروط المطلوبة إلى الحكومة.

وتضمن جدول الأعمال أيضا دراسة طلب لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بتنظيم يوم برلماني حول "دور بنك البذور في تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي المستدام".

وأضاف البيان أن المكتب درس البطاقة التقنية المتعلقة باليوم البرلماني من تنظيم المجموعة البرلمانية للأحرار حول "التشريع في ظل متطلبات تحقيق جاذبية وتنافسية الأقاليم وفق مقاربة سياسية اقتصادية شاملة لتهيئة الإقليم في الجزائر" وكذا طلب لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول تنظيم يوم برلماني حول "الانتقال من دولة القانون إلى الدولة الدستورية"، بالإضافة إلى دراسة تعليمة عامة تتعلق بتدابير نظام قاعة الجلسات.