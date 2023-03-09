والي غليزان ينشئ جهازا لاستقبال وتوجيه شكاوي المواطنين

قام والي غليزان بإعادة تنظيم جهاز استقبال، وتوجيه شكاوي المواطنين ومعالجة عرائضهم، وهذا بتخصيص ثلاثة مكاتب رئيسة وإنشاء مصلحة استقبال متواجدة بالطابق الأرضي لمقر الولاية، تتكفل بعرائض وشكاوي المواطنين بعد قراءتها وتوجيهها من لدن الوالي شخصيا.

وحسب بيان الولاية، المكتب الأول مخصص لدراسة العرائض المدونة في سجل الشكاوي المتواجد على مستوى مقر الولاية، بالإضافة إلى العرائض الموجهة إلى تحقيقات إدارية. كما خصص المكتب الثاني للعرائض الواردة من مكتب خلية الإصغاء والمندوب المحلي لوسيط الجمهورية، وكذا العرائض المودعة من قبل المواطنين مباشرة. أما مكتب الوساطة الإدارية فقد خصص لاستقبال وسماع شكاوي المواطنين.

ويضيف بيان الولاية، أن كل مصالح الولاية مكلفة باستقبال المواطنين كل يوم الثلاثاء للاستماع إلى انشغالاتهم، والتكفل بها.

وفيما يخص التواصل والتفاعل مع المواطنين، فسيخصص فضاء للرد على انشغالاتهم بدءا من الأسبوع المقبل، والرد عليها يكون عبر الصفحة الرسمية لولاية غليزان.